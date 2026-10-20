TRT 1 CANLI izle! Fenerbahçe Slavia Prag TRT canlı nereden, nasıl izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı ağırlayacağı karşılaşma bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Maçı canlı izlemek isteyen milyonlarca futbolsever, “TRT 1 canlı nereden izlenir?” ve “Fenerbahçe Slavia Prag maçını TRT’den nasıl izleyebilirim?” sorularına yanıt arıyor.
Mücadele TRT 1’den şifresiz yayınlanacağı için televizyonu olan herkes maçı ücretsiz izleyebilecek. Televizyon başında olamayanlar ise TRT 1 canlı yayınına tabii platformu aracılığıyla telefon, tablet ve bilgisayardan ulaşabilecek. İşte TRT 1 canlı yayınını izlemenin tüm yolları.
TRT 1 CANLI YAYIN BU AKŞAM NE VAR?
TRT 1, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe – Slavia Prag karşılaşmasını canlı olarak ekrana getirecek. Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak maç, İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın ardından ise Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
TRT 1 TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?
TRT 1, Türkiye’de ücretsiz yayın yapan ulusal bir kanal olduğu için ev anteni veya uydu alıcısı bulunan herkes maçı ek bir ücret ödemeden izleyebilir. Dijital platform kullananlar için TRT 1’in kanal numaraları ise şöyle: Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20. Platformların kanal sıralamasında değişiklik olabileceğini göz önünde bulundurarak maç öncesinde kanal listenizi kontrol etmenizi öneririz.
TRT 1 CANLI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?
TRT 1 canlı yayınını internetten izlemenin resmi yolu, TRT’nin dijital platformu tabii. Akıllı telefon ve tabletlerde tabii uygulamasını indirerek, bilgisayarda ise tabii’nin internet sitesine girerek canlı yayınlar bölümünden TRT 1’i seçmeniz yeterli. Akıllı televizyonlarda da tabii uygulaması üzerinden aynı şekilde yayına ulaşabilirsiniz.
TRT 1 CANLI YAYINDA KESİNTİ YAŞANIR MI?
Büyük maçlarda aynı anda çok sayıda kişinin dijital yayına bağlanması nedeniyle zaman zaman yavaşlama veya kesinti yaşanabiliyor. Yayını daha akıcı izlemek için güçlü bir internet bağlantısı kullanmak, mümkünse cihazı modeme kabloyla bağlamak ve uygulamanın güncel sürümünü tercih etmek faydalı olacaktır. Resmi olmayan yayın sitelerinden ise hem güvenlik riski hem de düşük görüntü kalitesi nedeniyle uzak durulması öneriliyor.
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI YURT DIŞINDAN NASIL İZLENİR?
Karşılaşma Azerbaycan’da CBC Sport kanalından yayınlanacak. Yurt dışında yaşayan taraftarların ise bulundukları ülkedeki resmi yayıncı kuruluşu kontrol etmesi gerekiyor.
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