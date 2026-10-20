TRT 1 CANLI izle! Fenerbahçe Slavia Prag TRT canlı nereden, nasıl izlenir?

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Mücadele TRT 1’den şifresiz yayınlanacağı için televizyonu olan herkes maçı ücretsiz izleyebilecek. Televizyon başında olamayanlar ise TRT 1 canlı yayınına tabii platformu aracılığıyla telefon, tablet ve bilgisayardan ulaşabilecek. İşte TRT 1 canlı yayınını izlemenin tüm yolları.

TRT 1 CANLI YAYIN BU AKŞAM NE VAR?

TRT 1, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe – Slavia Prag karşılaşmasını canlı olarak ekrana getirecek. Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak maç, İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın ardından ise Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

TRT 1 TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

TRT 1, Türkiye’de ücretsiz yayın yapan ulusal bir kanal olduğu için ev anteni veya uydu alıcısı bulunan herkes maçı ek bir ücret ödemeden izleyebilir. Dijital platform kullananlar için TRT 1’in kanal numaraları ise şöyle: Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20. Platformların kanal sıralamasında değişiklik olabileceğini göz önünde bulundurarak maç öncesinde kanal listenizi kontrol etmenizi öneririz.