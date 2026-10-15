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Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim Beşiktaş maçı TRT 1’de mi?

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Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim Beşiktaş maçı TRT 1’de mi?
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Hoffenheim ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de Sinsheim kentindeki PreZero Arena stadyumunda gerçekleşecek.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Almanya deplasmanındaki bu kritik karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol tutkunları, televizyon başında TRT 1 kanalını açarak veya dijital TV platformlarından ilgili kanala erişerek mücadeleyi canlı olarak izleyebilecekler.

HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 22:00

YAYIN KANALI: TRT 1

TRT 1 PLATFORM KANAL NUMARALARI

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

TRT 1 YAYIN DETAYLARI

Hoffenheim ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. PreZero Arena stadyumunun ev sahipliği yapacağı mücadele TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

Taraftarlar mücadeleyi uydudan ve kablolu yayın platformlarından Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20. kanallardan izleyebilecekler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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