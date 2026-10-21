TRT 1 CANLI izle! Lille Galatasaray TRT canlı nereden, nasıl izlenir?

Mücadele TRT 1’den şifresiz yayınlanacağı için televizyonu olan herkes maçı ücretsiz izleyebilecek. Televizyon başında olamayanlar ise TRT 1 canlı yayınına tabii platformu aracılığıyla telefon, tablet ve bilgisayardan ulaşabilecek. İşte TRT 1 canlı yayınını izlemenin tüm yolları.

TRT 1, 21 Ekim 2026 Çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille – Galatasaray karşılaşmasını canlı olarak ekrana getirecek. Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak maç, Fransa’daki Stade Pierre-Mauroy’da oynanacak.

TRT 1 TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

TRT 1 ulusal ve ücretsiz bir kanal olduğu için ev anteni veya uydu alıcısı bulunan herkes maçı ek ücret ödemeden izleyebilir. Dijital platform kullananlar için TRT 1’in kanal numaraları şöyle: Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20.

TRT 1 CANLI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

TRT 1 canlı yayınını internetten izlemenin resmi yolu, TRT’nin dijital platformu tabii. Akıllı telefon ve tabletlerde tabii uygulamasını indirerek, bilgisayarda ise tabii’nin internet sitesine girerek canlı yayınlar bölümünden TRT 1’i seçmeniz yeterli. Akıllı televizyonlarda da tabii uygulaması üzerinden yayına ulaşabilirsiniz. TRT 1 yayını, tabii’nin ücretsiz üyeliğiyle izlenebiliyor.

TRT 1 CANLI YAYINDA KESİNTİ YAŞANIR MI?

Büyük maçlarda dijital yayına aynı anda çok sayıda kişinin bağlanması nedeniyle zaman zaman yavaşlama veya erişim sorunu yaşanabiliyor. Nitekim 20 Ekim Salı akşamı bazı kullanıcılar tabii’ye erişemediklerini sosyal medyada paylaşmıştı. Yayını daha akıcı izlemek için güçlü bir internet bağlantısı kullanmak, uygulamanın güncel sürümünü tercih etmek ve maç başlamadan önce giriş işlemlerini tamamlamak faydalı olacaktır.