Bu akşam hangi diziler var? 15 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Televizyon kanallarının 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ait yayın akışları, yeni günde izleyicilerin takip ettiği konular arasında yer alıyor. Gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, özellikle akşam yayınlanacak dizi, film ve yarışma programlarının başlangıç saatleri araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 15 Ekim Perşembe TV yayın akışı…

15 EKİM 2026 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

02.40 – A.B.İ.

05.30 – Hercai

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – Gün Ortası

14.00 – Güneşin Doğduğu Yer

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – ATV Ana Haber

20.00 – Güneşin Doğduğu Yer

15 EKİM 2026 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

02.15 – Gelinim Mutfakta

04.15 – Üç Kız Kardeş

07.00 – Küçük Ağa

09.00 – Neler Oluyor Hayatta

11.00 – Yaprak Dökümü

13.45 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Haysiyet

19.00 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Uzak Şehir

23.15 – Haysiyet

15 EKİM 2026 PERŞEMBE NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 – Zafer Söken ile İlk Bakış

08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Halef: Köklerin Çağrısı

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı

17.45 – Ali İhsan Varol ile Kumbara

19.00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

00.15 – Anne Yarısı

02.45 – Şevkat Yerimdar

04.30 – Yasak Elma

06.00 – Son Yaz

15 EKİM 2026 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

00.15 – Kızılcık Şerbeti

02.45 – Muhtemel Aşk

04.45 – Talihli Amele

06.00 – Siyah Kalp

09.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Bahar

18.25 – Show Ana Haber

20.00 – Muhtemel Aşk

15 EKİM 2026 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

00.45 – Başkalarının Hayatı

03.30 – Fazilet Hanım ve Kızları

05.00 – Baba Ocağı

07.00 – Aramızda Kalsın

08.30 – Cansu Canan ile Bugün

10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 – Star Haber

20.00 – Sevdiğim Sensin

15 EKİM 2026 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

00.15 – Taşacak Bu Deniz

03.05 – Alparslan: Büyük Selçuklu

05.25 – Hayallerinin Peşinde

06.10 – Turgay Başyayla ile...

07.10 – Kalk Gidelim

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.10 – Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30 – Lingo Türkiye

18.55 – İddiaların Aksine

19.00 – Ana Haber

19.45 – KuPS Kuopio - Trabzonspor

15 EKİM 2026 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI