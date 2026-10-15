Bu akşam hangi diziler var? 15 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
15 Ekim 2026 Perşembe günü televizyon kanallarının yayın akışları, ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında gün boyunca yayınlanacak dizi, yarışma, film ve programlar merak ediliyor. “Bugün TV'de ne var?”, “15 Ekim Perşembe hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” soruları öne çıkıyor.
Televizyon kanallarının 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ait yayın akışları, yeni günde izleyicilerin takip ettiği konular arasında yer alıyor. Gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, özellikle akşam yayınlanacak dizi, film ve yarışma programlarının başlangıç saatleri araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 15 Ekim Perşembe TV yayın akışı…
15 EKİM 2026 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
- 02.40 – A.B.İ.
- 05.30 – Hercai
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – Gün Ortası
- 14.00 – Güneşin Doğduğu Yer
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – ATV Ana Haber
- 20.00 – Güneşin Doğduğu Yer
15 EKİM 2026 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
- 02.15 – Gelinim Mutfakta
- 04.15 – Üç Kız Kardeş
- 07.00 – Küçük Ağa
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Haysiyet
- 19.00 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Uzak Şehir
- 23.15 – Haysiyet
15 EKİM 2026 PERŞEMBE NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.15 – Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 17.45 – Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19.00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
- 20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 00.15 – Anne Yarısı
- 02.45 – Şevkat Yerimdar
- 04.30 – Yasak Elma
- 06.00 – Son Yaz
15 EKİM 2026 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 00.15 – Kızılcık Şerbeti
- 02.45 – Muhtemel Aşk
- 04.45 – Talihli Amele
- 06.00 – Siyah Kalp
- 09.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Bahar
- 18.25 – Show Ana Haber
- 20.00 – Muhtemel Aşk
15 EKİM 2026 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
- 00.45 – Başkalarının Hayatı
- 03.30 – Fazilet Hanım ve Kızları
- 05.00 – Baba Ocağı
- 07.00 – Aramızda Kalsın
- 08.30 – Cansu Canan ile Bugün
- 10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Sevdiğim Sensin
15 EKİM 2026 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 00.15 – Taşacak Bu Deniz
- 03.05 – Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05.25 – Hayallerinin Peşinde
- 06.10 – Turgay Başyayla ile...
- 07.10 – Kalk Gidelim
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.10 – Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.30 – Lingo Türkiye
- 18.55 – İddiaların Aksine
- 19.00 – Ana Haber
- 19.45 – KuPS Kuopio - Trabzonspor
15 EKİM 2026 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
- 00.15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02.30 – Gel Konuşalım
- 04.30 – Oynat Bakalım
- 06.30 – Tuzak
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.00 – MasterChef Türkiye
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19.00 – MasterChef Türkiye
- 20.00 – MasterChef Türkiye