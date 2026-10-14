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Bu akşam hangi diziler var? 14 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Bu akşam hangi diziler var? 14 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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14 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarının yayın akışları, ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında gün boyunca yayınlanacak dizi, yarışma, film ve programlar merak ediliyor. “Bugün TV'de ne var?”, “14 Ekim Çarşamba hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” soruları öne çıkıyor.

Televizyon kanallarının 14 Ekim 2026 Çarşamba gününe ait yayın akışları, yeni günde izleyicilerin takip ettiği konular arasında bulunuyor. Gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, özellikle akşam yayınlanacak dizi, film ve yarışma programlarının saatleri araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 14 Ekim Çarşamba TV yayın akışı…

ATV

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Güneşin Doğduğu Yer
  • 16.00 – Esra Erol’da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Var Mısın Yok Musun

KANAL D

  • 07.00 – Küçük Ağa
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 13.45 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Daha 17
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Haysiyet

NOW TV

  • 07.15 – İlk Bakış
  • 08.30 – Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Sevdam Karadeniz
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Yeraltı
  • 17.30 – Kumbara
  • 19.00 – NOW Ana Haber
  • 20.00 – Yeraltı

SHOW TV

  • 06.00 – Siyah Kalp
  • 09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 – Bahar
  • 18.25 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Sevdan Bir Ateş

STAR TV

  • 07.00 – Aramızda Kalsın
  • 08.30 – Cansu Canan ile Bugün
  • 10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 07.30 – Kalk Gidelim
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.15 – Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.30 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 22.00 – Aston Villa - Fenerbahçe

TV8

  • 07.15 – Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.00 – MasterChef Türkiye
  • 16.00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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