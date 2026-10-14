Bu akşam hangi diziler var? 14 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Televizyon kanallarının 14 Ekim 2026 Çarşamba gününe ait yayın akışları, yeni günde izleyicilerin takip ettiği konular arasında bulunuyor. Gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, özellikle akşam yayınlanacak dizi, film ve yarışma programlarının saatleri araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 14 Ekim Çarşamba TV yayın akışı…

ATV

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Güneşin Doğduğu Yer

16.00 – Esra Erol’da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Var Mısın Yok Musun

KANAL D

07.00 – Küçük Ağa

09.00 – Neler Oluyor Hayatta

11.00 – Yaprak Dökümü

13.45 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Daha 17

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Haysiyet

NOW TV

07.15 – İlk Bakış

08.30 – Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Sevdam Karadeniz

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Yeraltı

17.30 – Kumbara

19.00 – NOW Ana Haber

20.00 – Yeraltı

SHOW TV

06.00 – Siyah Kalp

09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 – Bahar

18.25 – Show Ana Haber

20.00 – Sevdan Bir Ateş

STAR TV

07.00 – Aramızda Kalsın

08.30 – Cansu Canan ile Bugün

10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 – Star Haber

20.00 – Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

07.30 – Kalk Gidelim

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.15 – Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

22.00 – Aston Villa - Fenerbahçe

TV8