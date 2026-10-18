Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Lille Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Lille Galatasaray maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT 1'in yanı sıra TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Turnuvaya Sporting Lizbon ve Barcelona yenilgileriyle kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, Fransa'da Avrupa'daki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. TRT 1 hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasının 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.

LİLLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille - Galatasaray maçı, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın erken saatte oynanan maçları arasında yer alıyor.

LİLLE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille - Galatasaray maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor.

LİLLE GALATASARAY NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT 1'e Türksat 4A uydusunun yanı sıra Digiturk'te 23, D-Smart'ta 26, Tivibu'da 22, Kablo TV'de 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii'deki TRT 1 canlı yayınını kullanabiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Lille'in iç saha maçlarını oynadığı Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Pierre-Mauroy Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Fransa'daki protestolar nedeniyle maçın ertelenebileceği ya da stadının değişebileceği konuşulsa da UEFA'dan bu yönde bir karar açıklanmadı. Kuzey Valiliği ise maç için Galatasaray taraftarlarına yönelik özel güvenlik düzenlemeleri getirdi.

GALATASARAY İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, ilk maçta Sporting Lizbon'a 3-1, ikinci maçta ise sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi. Puansız durumdaki Galatasaray, Lille deplasmanında Avrupa'daki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son maçında ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmişti.

GALATASARAY'DA LEAO BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında kasık adalesinde zorlanma yaşayan Rafael Leao'nun Lille maçında forma giyip giyemeyeceği, yapılan tetkiklerin sonucuna bağlı. Lille'de ise Arsenal maçında darbe alan milli kaleci Berke Özer'in Galatasaray karşısında forma giymesi bekleniyor. Fransız ekibinde Ayase Ueda'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın lig aşamasında kalan maçları şöyle:

21 Ekim 2026 Çarşamba, 19.45: Lille - Galatasaray

3 Kasım 2026 Salı, 20.45: Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım 2026 Salı, 20.45: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026 Salı, 23.00: AEK - Galatasaray

19 Ocak 2027 Salı, 20.45: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027 Çarşamba, 23.00: PSG - Galatasaray