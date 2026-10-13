TRT 1 Canlı izle! Galatasaray Barselona maçı TRT 1 nereden CANLI izlenir?

Galatasaray - Barcelona maçı TRT 1 nereden canlı izlenir? Televizyon başında olamayacak futbolseverler, dev randevuyu telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden kesintisiz şekilde takip edebilmek için yayın seçeneklerini merak ediyor. TRT 1'in hangi platformlarda kaçıncı kanalda yer aldığı ve internet üzerinden nasıl izlenebileceği de en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, TRT 1 canlı yayını nereden izlenir, Galatasaray - Barcelona maçı internetten nasıl takip edilir? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

TRT 1 CANLI İZLE! GALATASARAY - BARCELONA MAÇI TRT 1 NEREDEN CANLI İZLENİR? TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlıyor. Dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise TRT 1'in canlı yayınına televizyon, uydu ve internet üzerinden nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. İşte TRT 1 canlı yayını ve frekans bilgileriyle ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Galatasaray - Barcelona karşılaşması, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI TRT 1 NEREDEN CANLI İZLENİR?

Galatasaray - Barcelona maçını TRT 1 üzerinden canlı izlemenin birden fazla yolu bulunuyor. Karşılaşma, uydu yayını, dijital platformlar ve internet üzerinden takip edilebiliyor. Maç şifresiz yayınlanacağı için izlemek için herhangi bir ücret ödemeye gerek kalmayacak.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

Dijital yayın platformlarını kullanan futbolseverler, TRT 1'e şu kanallardan ulaşabiliyor:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Maçı uydu alıcısı üzerinden izleyecek olanlar, TRT 1'e Türksat 4A uydusundan ücretsiz olarak ulaşabiliyor. TRT 1 HD için güncel frekans bilgileri şöyle:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11794 MHz

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 3/4

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1'i kanal listesinde bulamayan ya da "sinyal yok" uyarısı alan izleyiciler, frekans ayarını birkaç adımda yapabiliyor. Bunun için kumandadan "Menü" tuşuna basılarak "Kurulum" ya da "Uydu Ayarları" bölümüne girilmesi ve "Manuel Kanal Arama" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Uydu olarak Türksat 4A seçildikten sonra frekans alanına 11794, polarizasyon alanına V (Dikey), sembol oranı alanına ise 30000 yazılarak tarama başlatılabiliyor. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi'ni (TKGS) destekleyen cihazlarda ise frekans girmeden otomatik kanal güncellemesi yapmak yeterli oluyor.

SİNYAL YOK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Frekans bilgilerinin doğru girilmesine rağmen görüntü gelmiyorsa, öncelikle uydu alıcısı ile çanak anten arasındaki kablo bağlantılarının kontrol edilmesi öneriliyor. Sorun devam ederse TRT 1'in kanal listesinden silinerek yeniden aranması ya da cihazda tam kanal taraması yapılması çözüm olabiliyor. Maç saatinden önce bu kontrollerin yapılması, karşılaşmanın kesintisiz izlenmesi açısından önem taşıyor.

TRT 1 İNTERNETTEN NASIL CANLI İZLENİR?

Televizyon başında olamayacak futbolseverler, Galatasaray - Barcelona maçını TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden canlı izleyebilecek. Platformun internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla TRT 1'in canlı yayınına telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyon üzerinden ulaşmak mümkün. Kesintisiz bir yayın deneyimi için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. VAR'da ise Marco Di Bello görev alacak.