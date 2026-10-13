Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

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Tarihi dizi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. TRT 1 yayın akışının araştırılmaya başlanmasıyla birlikte dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği de gündeme oturdu. Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm hangi gün ve saat kaçta ekrana gelecek? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1'in salı akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından Mehmed: Fetihler Sultanı, bu hafta da izleyicisiyle buluşuyor. Aynı akşam Galatasaray-Barcelona maçının TRT 1'de yayınlanacak olması dizinin ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu gündeme getirse de, kanal yayın akışında düzenlemeye giderek iki yapıma da yer ayırdı. Böylece dizi, 13 Ekim 2026 Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Ana Haber'in ardından ekrana gelecek olan dizi, 22.00'ye kadar sürecek yayın kuşağında izleyiciyle buluşacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN ÖZETSİZ YAYINLANACAK?

Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, bu haftaki bölüm önceki bölüm özeti gösterilmeden yayınlanacak. Normalde yeni bölümlerden önce bir önceki haftanın önemli gelişmelerini hatırlatan özetler ekrana gelirken, bu akşam yeni bölüm doğrudan başlayacak. Bu düzenlemenin nedeni ise saat 22.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?ğ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak dev mücadele nedeniyle kanal, dizinin yayınını 20.00-22.00 saatleri arasına yerleştirdi. Böylece izleyiciler önce Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünü, ardından Galatasaray-Barcelona maçını izleyebilecek.

MEHMED FETİHLER SULTANI TEKRARI NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünü akşam kaçıranlar için TRT 1 gece kuşağında bir fırsat daha sunuyor. Mehmed: Fetihler Sultanı, Galatasaray-Barcelona maçının ardından saat 00.15'te tekrar yayınıyla ekrana gelecek.

13 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1'in 13 Ekim 2026 Salı akşamı yayın programı şu şekilde:

19.00: Ana Haber

20.00: Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)

22.00: Galatasaray-Barcelona (UEFA Şampiyonlar Ligi)

00.15: Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)