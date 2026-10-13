TRT Tabii CANLI izle! Şampiyonlar Ligi TRT Tabi nasıl izlenir, nereden izlenir?

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Şampiyonlar Ligi tabii'de nasıl izlenir, nereden izlenir? TRT'nin dijital platformu tabii, Şampiyonlar Ligi maçlarını internet üzerinden canlı izlemek isteyenler için en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Platforma hangi cihazlardan erişilebildiği, üyelik gerekip gerekmediği ve canlı yayına nasıl ulaşılacağı ise kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, tabii nedir, Şampiyonlar Ligi maçları tabii üzerinden nasıl canlı izlenir? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

TABİİ CANLI İZLE! ŞAMPİYONLAR LİGİ TABİİ NASIL İZLENİR, NEREDEN İZLENİR?

tabii canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk ediyor. TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak dev karşılaşma, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de internetten canlı olarak izlenebilecek. Televizyon başında olamayacak futbolseverler ise tabii'ye nasıl ulaşabileceklerini ve platformu nasıl kullanabileceklerini araştırıyor. İşte tabii ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Galatasaray - Barcelona karşılaşması, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, internet üzerinden ise tabii platformunda TRT 1 canlı yayınıyla takip edilebilecek.

TABİİ NEDİR?

tabii, TRT'nin dijital yayın platformu. Platform, TRT kanallarının canlı yayınlarının yanı sıra dizi, film, belgesel ve çocuk içeriklerini de izleyicilere sunuyor. Şampiyonlar Ligi gibi büyük spor organizasyonlarının TRT 1'de yayınlanan maçları da tabii üzerinden internetten canlı olarak takip edilebiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TABİİ NEREDEN İZLENİR?

tabii'ye birçok farklı cihaz üzerinden erişmek mümkün. Platform; akıllı telefonlar ve tabletler için mobil uygulama, bilgisayarlar için internet sitesi ve akıllı televizyonlar için TV uygulaması aracılığıyla kullanılabiliyor. Mobil uygulama, iOS cihazlar için App Store'dan, Android cihazlar için ise Google Play Store'dan indirilebiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TABİİ NASIL İZLENİR?

Galatasaray - Barcelona maçını tabii üzerinden izlemek için birkaç basit adımı takip etmek yeterli:

• Uygulamayı indirin veya siteye girin: Telefon ya da tablet kullanıyorsanız tabii uygulamasını cihazınıza indirin. Bilgisayardan izleyecekseniz tabii'nin resmi internet sitesine girin.

• Giriş yapın: Platformu ilk kez kullanıyorsanız bir hesap oluşturun, daha önce üye olduysanız hesabınızla oturum açın.

• Canlı yayın bölümüne geçin: Ana sayfadaki canlı TV bölümüne girin.

• TRT 1'i seçin: Kanal listesinden TRT 1'i seçerek Galatasaray - Barcelona maçını canlı izlemeye başlayın.