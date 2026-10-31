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Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 30 Ekim Cuma bu akşam Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı?

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Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 30 Ekim Cuma bu akşam Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı?
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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yine izleyicilerin gündeminde. Dizinin sıkı takipçileri, cumartesi akşamı televizyon karşısına geçmeye hazırlanırken arama motorlarında "Gönül Dağı bu akşam var mı?" ve "Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Yayın akışındaki son gelişmelerin ardından gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? 30 Ekim Cuma bu akşam Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı?

Gönül Dağı hayranları, hafta sonunun gelmesiyle birlikte gözünü TRT 1'in yayın akışına çevirdi. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisini takip eden izleyiciler, yeni bölüm heyecanı yaşarken yayın günü ve saatine ilişkin gelişmeleri araştırmaya başladı. Televizyon ekranlarında yaşanabilecek olası program değişiklikleri de merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte merak edilen detaylar... 

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Gönül Dağı, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. Sevilen dizinin bu hafta yayınlanmasına ilişkin herhangi bir erteleme bulunmuyor.

Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı, her zamanki yayın gününde izleyicilerle buluşacak. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için ekran başına geçecek.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gönül Dağı'nın yeni bölümü, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. TRT 1 Ana Haber bülteninin ardından yayınlanacak olan dizi, cumartesi akşamı kuşağında izleyici karşısına çıkacak.

31 EKİM CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1'in 31 Ekim 2026 Cumartesi tarihli yayın akışı belli oldu. Gönül Dağı'nın yeni bölümü akşam kuşağında saat 20.00'de yayınlanacak.

TRT 1'in güncel yayın akışı şöyle:

05.18 – İstiklal Marşı

05.20 – Kalk Gidelim

08.30 – Kod Adı Kırlangıç

10.00 – Hayallerinin Peşinde

11.20 – Taşacak Bu Deniz

14.40 – Evlilik Güzeldir

17.50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

00.15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01.30 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01.45 – Mehmed: Fetihler Sultanı

04.00 – Hayallerinin Peşinde

04.45 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

GÖNÜL DAĞI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünü televizyondan takip edemeyen izleyiciler, TRT 1'in resmî internet sitesi üzerinden canlı yayın seçeneğini kullanabiliyor.

Gönül Dağı'nın yeni bölümü, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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