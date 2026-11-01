Bu akşam hangi diziler var? 1 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1 Kasım 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta sonunu televizyon karşısında değerlendirmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışlarını inceliyor. “Bugün TV'de ne var?”, “1 Kasım Pazar hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” soruları arama motorlarında öne çıkıyor.
Pazar günü ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, sabah kuşağından gece yayınlarına kadar televizyonda yer alacak dizi, film, yarışma ve programların listesini merak ediyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak yapımların isimleri ve başlama saatleri araştırılırken, kanalların pazar gününe özel yayın planları da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 1 Kasım Pazar günü televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in 1 Kasım 2026 Pazar yayın akışı…
1 KASIM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
- 07.30 atv’de Hafta Sonu
- 10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
- 11.20 Dizi TV
- 12.10 Altı Üstü İstanbul
- 15.30 Güneşin Doğduğu Yer
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
1 KASIM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa
- 08.30 Konuştukça
- 09.45 Magazin D Pazar
- 12.45 Pazar Gezmesi
- 13.45 Arda ile Omuz Omuza
- 14.45 Güller ve Günahlar
- 16.30 Uzak Şehir
- 18.30 Kanal D Haber
- 20.00 Daha 17
1 KASIM PAZAR NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13.00 Ömür Usta
- 16.00 Anne Yarısı
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Ömür Usta
1 KASIM PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.30 Sevdan Bir Ateş
- 10.00 Pazar Sürprizi
- 13.00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
- 15.00 Kızılcık Şerbeti
- 18.25 Ana Haber
- 20.00 Muhbir
- 22.15 Eller Yukarı
1 KASIM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
- 08.15 Sevdam Sensin
- 11.00 Tülin Şahin ile Moda
- 12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15.30 Tuzlu Kahve
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Suikast Treni
1 KASIM PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05.35 Kalk Gidelim
- 09.05 Diriliş Ertuğrul
- 11.45 Enine Boyuna
- 13.00 Lingo Türkiye
- 14.20 Gönül Dağı
- 17.30 Kod Adı Kırlangıç
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Teşkilat
1 KASIM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
- 08.00 Oynat Bakalım
- 08.30 Gençlik Rüzgarı
- 10.00 Gazete Magazin
- 15.30 Gupi
- 16.30 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye