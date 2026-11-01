Bu akşam hangi diziler var? 1 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Pazar günü ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, sabah kuşağından gece yayınlarına kadar televizyonda yer alacak dizi, film, yarışma ve programların listesini merak ediyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak yapımların isimleri ve başlama saatleri araştırılırken, kanalların pazar gününe özel yayın planları da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 1 Kasım Pazar günü televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in 1 Kasım 2026 Pazar yayın akışı…

1 KASIM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Altı Üstü İstanbul

15.30 Güneşin Doğduğu Yer

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 KASIM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

D Pazar 12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

16.30 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

1 KASIM PAZAR NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Ömür Usta

16.00 Anne Yarısı

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Ömür Usta

1 KASIM PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Sevdan Bir Ateş

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Ana Haber

20.00 Muhbir

22.15 Eller Yukarı

1 KASIM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08.15 Sevdam Sensin

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Tuzlu Kahve

19.00 Star Haber

20.00 Suikast Treni

1 KASIM PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.35 Kalk Gidelim

09.05 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

14.20 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

1 KASIM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI