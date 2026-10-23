Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dizide yer alan sahne, Oruç’un hayatını kaybettiği izlenimini verse de karakterin akıbeti henüz netleşmedi. Oruç’un öldüğüne ya da hayatta kaldığına dair kesin bir bilgi dizide verilmedi. Yapım ekibinden ve oyuncu Burak Yörük’ten de karakterin hikâyeden çıkarıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. İşte Oruç karakterine dair bilinenler.

TAŞACAK BU DENİZ’DE ORUÇ ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz’in son bölümündeki sahne, Oruç karakterinin hayatını kaybettiğini düşündürüyor. Ancak dizide karakterin durumu henüz kesinleşmiş değil. Oruç’un gerçekten ölüp ölmediği ya da hayatta kalıp kalmayacağı, dizinin ilerleyen bölümlerinde netlik kazanacak.

ORUÇ’A NE OLDU?

Son bölümde Oruç’un yaşadığı olay, izleyicilerde karakterin öldüğü yönünde güçlü bir izlenim bıraktı. Sahnenin ardından Furtuna ailesinin ve özellikle Eleni’nin nasıl bir tepki vereceği de merak konusu oldu. Bölümün sonunda Oruç’un akıbetine dair net bir cevap verilmemesi, izleyicilerin yeni bölümü merakla beklemesine neden oldu.

BURAK YÖRÜK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük’ün Taşacak Bu Deniz’den ayrıldığına dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Ne oyuncunun kendisinden ne de yapım şirketinden ayrılığa ilişkin resmi bir bilgi geldi. Dizilerde karakterlerin hayatının tehlikeye girdiği sahneler, çoğu zaman “ölüyor mu?” ve “diziden ayrılıyor mu?” tartışmalarına yol açabiliyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER SAHNE YAŞANMIŞTI

Oruç karakterinin hayatının tehlikeye girdiği ilk sahne bu değil. Dizinin birinci sezon finalinde de Oruç, Koçarili Çakır ile yaşanan arbede sırasında vurulmuş ve izleyiciler uzun süre karakterin akıbetini merak etmişti. Oruç, ikinci sezonda hikâyeye devam etmişti.

İZLEYİCİLERDEN YOĞUN TEPKİ

Son bölümün ardından sosyal medyada dizinin takipçileri, Oruç karakterine ilişkin tahminlerini ve duygularını paylaştı. Özellikle Oruç ile Eleni arasındaki ilişkiyi takip eden izleyiciler, karakterin hikâyeden çıkarılmamasını istediklerini dile getirdi.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz, her cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Oruç karakterinin akıbetinin, dizinin bir sonraki bölümünde netlik kazanması bekleniyor.