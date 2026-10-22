Bu akşam hangi diziler var? 22 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 22 Ekim 2026 Perşembe gününe ait yayın programları, hafta içinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve yarışmaların başlangıç saatleri de araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 22 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı…

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güneşin Doğduğu Yer

KANAL D

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Haysiyet

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

NOW TV

07.15 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Anne Yarısı

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef

17.45 Kumbara

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Halef

SHOW TV

06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

STAR TV

07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1

07.15 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.45 Trabzonspor – Hearts

22.00 Beşiktaş – Crystal Palace

TV8