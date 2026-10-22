Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bu akşam hangi diziler var? 22 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu akşam hangi diziler var? 22 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

22 Ekim 2026 Perşembe günü televizyon kanallarının yayın akışları, gün boyunca ekrana gelecek yapımları takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, yarışma, film ve programlar merak ediliyor. “Bugün TV'de ne var?”, “22 Ekim Perşembe hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” soruları öne çıkıyor.

Televizyon kanallarının 22 Ekim 2026 Perşembe gününe ait yayın programları, hafta içinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve yarışmaların başlangıç saatleri de araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 22 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı…

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Güneşin Doğduğu Yer

KANAL D

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 13.45 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Haysiyet
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Haysiyet

NOW TV

  • 07.15 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Anne Yarısı
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Halef
  • 17.45 Kumbara
  • 19.00 NOW Ana Haber
  • 20.00 Halef

SHOW TV

  • 06.00 Baba
  • 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 Bahar
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Muhtemel Aşk

STAR TV

  • 07.00 Aramızda Kalsın
  • 08.30 Cansu Canan ile Bugün
  • 10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1

  • 07.15 Kalk Gidelim
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.30 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.45 Trabzonspor – Hearts
  • 22.00 Beşiktaş – Crystal Palace

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 11.30 MasterChef Türkiye
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
'Game of Thrones' yıldızı Owen Teale İstanbul'da

Dünyaca ünlü dizinin yıldızı İstanbul’da: Gözlerim doldu
Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı

Okulda dehşet anları! 16 yaşındaki çocuk öğretmene baltayla saldırdı
HSK, 3 ilçenin yargı çevrelerini yeniden belirledi

HSK kararı yürürlüğe girdi! 3 ilçenin yargı çevresi değişti
Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş Foça'ya yerleşti; zeytin hasadına başladı

Ünlü oyuncu her şeyi bırakıp Foça'ya yerleşti: Zeytin hasadına başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

Ünlü modelin son görüntüsü korkuttu! 45 kiloya düştü
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Meclis'te ilk adım atıldı
Zabıta memuru çöpte buldu, orijinal çıktı! Benzeri İngiltere'de

Zabıta memuru çöpte buldu, orijinal çıktı! Benzeri İngiltere'de
Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Özel okulda skandal! Sınıf öğretmeni tutuklandı, suçlamalar hayli ağır