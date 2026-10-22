Bu akşam hangi diziler var? 22 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
22 Ekim 2026 Perşembe günü televizyon kanallarının yayın akışları, gün boyunca ekrana gelecek yapımları takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, yarışma, film ve programlar merak ediliyor. “Bugün TV'de ne var?”, “22 Ekim Perşembe hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” soruları öne çıkıyor.
Televizyon kanallarının 22 Ekim 2026 Perşembe gününe ait yayın programları, hafta içinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve yarışmaların başlangıç saatleri de araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 22 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı…
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Güneşin Doğduğu Yer
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.45 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Haysiyet
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Haysiyet
NOW TV
- 07.15 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Anne Yarısı
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Halef
- 17.45 Kumbara
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Halef
SHOW TV
- 06.00 Baba
- 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 Bahar
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Muhtemel Aşk
STAR TV
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 08.30 Cansu Canan ile Bugün
- 10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sevdiğim Sensin
TRT 1
- 07.15 Kalk Gidelim
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.30 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 19.45 Trabzonspor – Hearts
- 22.00 Beşiktaş – Crystal Palace
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 11.30 MasterChef Türkiye
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye