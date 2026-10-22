TRT 1 CANLI izle! Beşiktaş Crystal Palace TRT canlı nereden, nasıl izlenir?

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Mücadele TRT 1’den şifresiz yayınlanacağı için televizyonu olan herkes maçı ücretsiz izleyebilecek. Televizyon başında olamayanlar ise TRT 1 canlı yayınına tabii platformu aracılığıyla telefon, tablet ve bilgisayardan ulaşabilecek. İşte TRT 1 canlı yayınını izlemenin tüm yolları.

TRT 1’DE BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

TRT 1, bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş – Crystal Palace karşılaşmasını canlı olarak ekrana getirecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak maç, İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanacak. TRT 1, aynı gün saat 19.45’te Trabzonspor – Hearts maçını da yayınlayacak.

TRT 1 TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

TRT 1 ulusal ve ücretsiz bir kanal olduğu için ev anteni veya uydu alıcısı bulunan herkes maçı ek ücret ödemeden izleyebilir. Dijital platform kullananlar için TRT 1’in kanal numaraları şöyle: Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20.

TRT 1 CANLI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

TRT 1 canlı yayınını internetten izlemenin resmi yolu, TRT’nin dijital platformu tabii. Akıllı telefon ve tabletlerde tabii uygulamasını indirerek, bilgisayarda ise tabii’nin internet sitesine girerek canlı yayınlar bölümünden TRT 1’i seçmeniz yeterli. Akıllı televizyonlarda da tabii uygulaması üzerinden yayına ulaşabilirsiniz. TRT 1 yayını, tabii’nin ücretsiz üyeliğiyle izlenebiliyor.

TRT 1 CANLI YAYINDA KESİNTİ YAŞANIR MI?

Büyük maçlarda dijital yayına aynı anda çok sayıda kişinin bağlanması nedeniyle zaman zaman yavaşlama veya erişim sorunu yaşanabiliyor. Yayını daha akıcı izlemek için güçlü bir internet bağlantısı kullanmak, uygulamanın güncel sürümünü tercih etmek ve maç başlamadan önce giriş işlemlerini tamamlamak faydalı olacaktır.

TRT 1 FREKANSI NE?

TRT 1’in Türksat 4A uydusundaki güncel frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Frekans değerleri zaman zaman güncellenebildiği ve bazı kaynaklarda farklı değerler yer alabildiği için, kanal aramasında sorun yaşayanların TRT’nin resmi duyurularını ve Türksat’ın güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1’i uydu alıcısına manuel eklemek için önce kumanda yardımıyla menüye girilerek kurulum ya da kanal arama bölümü açılmalı. Uydu seçiminde Türksat 4A işaretlendikten sonra frekans bölümüne 11794, polarizasyon kısmına dikey (V), sembol oranı alanına ise 30000 değerleri girilmeli. Ardından manuel kanal araması başlatılarak bulunan TRT 1 kanalı kaydedilmeli.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Konferans Ligi ikinci hafta karşılaşması, bugün 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Mücadele Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyenler TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek. Mücadele ayrıca TRT Radyo 1’den de canlı olarak aktarılacak.

TRT 1 DİJİTAL PLATFORMLARDA KAÇINCI KANAL?

Uydu alıcısı yerine dijital platform kullananlar TRT 1’i Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV ve Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21, Fil Box’ta ise 20 numaralı kanaldan izleyebiliyor.