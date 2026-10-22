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Trabzonspor Hearts maçını kim anlatıyor, Trabzonspor Hearts maçı spikeri kim?

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Trabzonspor Hearts maçını kim anlatıyor, Trabzonspor Hearts maçı spikeri kim?
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Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’nde Hearts’ı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde futbolseverlerin merak ettiği konulardan biri de maçın anlatımı oldu. TRT 1 ekranlarından yayınlanacak mücadeleyi izleyecek olanlar, “Trabzonspor Hearts maçını kim anlatıyor?” ve “maçın spikeri kim?” sorularına yanıt arıyor.

Trabzonspor – Hearts maçını anlatacak spiker henüz açıklanmadı. TRT’nin karşılaşmanın anlatım kadrosunu maç saatine yakın netleştirmesi bekleniyor. İşte Trabzonspor – Hearts maçının yayınına dair bilinenler.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İnternetten izlemek isteyenler TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek. Azerbaycan’da ise maç İçtimai TV’den izlenebilecek.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te Trabzon’daki Papara Park’ta başlayacak.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇININ SPİKERİ KİM?

Trabzonspor – Hearts maçını Onur Şahin anlatacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser’in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak; VAR’da ise Jan Boterberg görev alacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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