TRT 1 CANLI izle! Trabzonspor Hearts TRT 1 canlı nereden, nasıl izlenir

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Trabzonspor – Hearts maçı bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyenler için resmi adres ise TRT’nin dijital platformu tabii. İşte Trabzonspor – Hearts maçını canlı ve kesintisiz izlemenin yolları.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platform aboneliği olan herkes maçı ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Azerbaycan’daki futbolseverler ise mücadeleyi İçtimai TV üzerinden takip edebilecek.

TRABZONSPOR HEARTS İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Televizyon başında olamayanlar, TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulamasını ya da internet sitesini açıp canlı yayınlar bölümünden TRT 1’i seçmek yeterli. TRT 1 yayını, tabii’nin ücretsiz üyeliğiyle de izlenebiliyor.

MAÇI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

İnternet üzerinden izlerken yaşanan takılmaların büyük bölümü bağlantıdan kaynaklanıyor. Mümkünse cihazı modeme kabloyla bağlamak ya da modeme yakın bir noktada durmak görüntü kalitesini artırır. Maç sırasında aynı ağda büyük dosya indirmemek, başka video yayınlarını kapatmak ve uygulamanın güncel sürümünü kullanmak da donmaları azaltır. Bağlantı zayıfsa yayın kalitesini bir kademe düşürmek görüntünün akıcı ilerlemesini sağlayabilir. Büyük maç saatlerinde dijital platformlarda yoğunluk yaşanabildiği için en kesintisiz seçeneğin televizyon yayını olduğunu hatırlatalım.

İZİNSİZ YAYIN SİTELERİNE DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantılarının büyük bölümü izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler hem düşük görüntü kalitesi sunuyor hem de zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Maçın yalnızca resmi yayıncı üzerinden izlenmesi öneriliyor.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1; Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV’de 22, Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21 ve Fil Box’ta 20 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaraları değişebildiği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak. Bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle Konferans Ligi’ndeki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

TRT 1 FREKANSI NE?

TRT 1’in Türksat 4A uydusundaki güncel frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Frekans değerleri zaman zaman güncellenebildiği ve bazı kaynaklarda farklı değerler yer alabildiği için, kanal aramasında sorun yaşayanların TRT’nin resmi duyurularını ve Türksat’ın güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1’i uydu alıcısına manuel eklemek için önce kumanda yardımıyla menüye girilerek kurulum ya da kanal arama bölümü açılmalı. Uydu seçiminde Türksat 4A işaretlendikten sonra frekans bölümüne 11794, polarizasyon kısmına dikey (V), sembol oranı alanına ise 30000 değerleri girilmeli. Ardından manuel kanal araması başlatılarak bulunan TRT 1 kanalı kaydedilmeli.