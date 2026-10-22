TRT 1 CANLI izle! Trabzonspor Hearts TRT 1 canlı nereden, nasıl izlenir

TRT 1 CANLI izle! Trabzonspor Hearts TRT 1 canlı nereden, nasıl izlenirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor, lig aşamasının ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts’ı Papara Park’ta ağırlıyor. Avrupa’da galibiyetle başladığı serüveni sürdürmek isteyen bordo-mavililerin maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler, “Trabzonspor Hearts maçı canlı nereden izlenir?” ve “maç full HD, donmadan nasıl izlenir?” sorularına yanıt arıyor.
Trabzonspor – Hearts maçı bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyenler için resmi adres ise TRT’nin dijital platformu tabii. İşte Trabzonspor – Hearts maçını canlı ve kesintisiz izlemenin yolları.
TRABZONSPOR HEARTS MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Karşılaşma Türkiye’de TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platform aboneliği olan herkes maçı ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Azerbaycan’daki futbolseverler ise mücadeleyi İçtimai TV üzerinden takip edebilecek.
TRABZONSPOR HEARTS İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?
Televizyon başında olamayanlar, TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulamasını ya da internet sitesini açıp canlı yayınlar bölümünden TRT 1’i seçmek yeterli. TRT 1 yayını, tabii’nin ücretsiz üyeliğiyle de izlenebiliyor.
MAÇI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?
İnternet üzerinden izlerken yaşanan takılmaların büyük bölümü bağlantıdan kaynaklanıyor. Mümkünse cihazı modeme kabloyla bağlamak ya da modeme yakın bir noktada durmak görüntü kalitesini artırır. Maç sırasında aynı ağda büyük dosya indirmemek, başka video yayınlarını kapatmak ve uygulamanın güncel sürümünü kullanmak da donmaları azaltır. Bağlantı zayıfsa yayın kalitesini bir kademe düşürmek görüntünün akıcı ilerlemesini sağlayabilir. Büyük maç saatlerinde dijital platformlarda yoğunluk yaşanabildiği için en kesintisiz seçeneğin televizyon yayını olduğunu hatırlatalım.
İZİNSİZ YAYIN SİTELERİNE DİKKAT
Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantılarının büyük bölümü izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler hem düşük görüntü kalitesi sunuyor hem de zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Maçın yalnızca resmi yayıncı üzerinden izlenmesi öneriliyor.
TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
TRT 1; Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV’de 22, Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21 ve Fil Box’ta 20 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaraları değişebildiği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.
TRABZONSPOR HEARTS MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele, Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak. Bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle Konferans Ligi’ndeki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.
TRT 1 FREKANSI NE?
TRT 1’in Türksat 4A uydusundaki güncel frekans bilgileri şöyle:
Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 30000
FEC: 3/4
Frekans değerleri zaman zaman güncellenebildiği ve bazı kaynaklarda farklı değerler yer alabildiği için, kanal aramasında sorun yaşayanların TRT’nin resmi duyurularını ve Türksat’ın güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.
TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
TRT 1’i uydu alıcısına manuel eklemek için önce kumanda yardımıyla menüye girilerek kurulum ya da kanal arama bölümü açılmalı. Uydu seçiminde Türksat 4A işaretlendikten sonra frekans bölümüne 11794, polarizasyon kısmına dikey (V), sembol oranı alanına ise 30000 değerleri girilmeli. Ardından manuel kanal araması başlatılarak bulunan TRT 1 kanalı kaydedilmeli.
TRABZONSPOR HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Konferans Ligi ikinci hafta karşılaşması, bugün 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Mücadele Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
TRABZONSPOR HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyenler TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek. Mücadele ayrıca TRT Radyo 1’den de canlı olarak aktarılacak.
TRT 1 DİJİTAL PLATFORMLARDA KAÇINCI KANAL?
Uydu alıcısı yerine dijital platform kullananlar TRT 1’i Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV ve Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21, Fil Box’ta ise 20 numaralı kanaldan izleyebiliyor.
TRABZONSPOR AVRUPA’DA YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM ETMEK İSTİYOR
Konferans Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu 4-2 mağlup eden Trabzonspor, Hearts karşısında da kazanarak lig aşamasındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer bu karşılaşmayla Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkacak.
TRT 1’DE BU AKŞAM İKİ MAÇ VAR
TRT 1’de bu akşam futbol ziyafeti yaşanacak. Saat 19.45’teki Trabzonspor – Hearts karşılaşmasının ardından saat 22.00’de UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş – Crystal Palace maçı da TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.