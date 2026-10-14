TRT 1 Canlı izle! Aston Villa Fenerbahçe TRT 1 nereden CANLI izlenir?

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Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu TRT 1'de! Fenerbahçe'nin zorlu İngiltere deplasmanı, şifresiz yayınıyla milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak. Maçı televizyondan ya da internet üzerinden takip etmek isteyenler, TRT 1'in kanal numaralarını ve canlı yayın seçeneklerini merak ediyor. TRT 1 kaçıncı kanalda, TRT 1 internetten canlı izlenebilir mi? Aston Villa Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

TRT 1 CANLI İZLE

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanı, bu akşam TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın haklarına sahip olan TRT, sarı-lacivertlilerin zorlu İngiltere sınavını canlı ve şifresiz olarak izleyicilere ulaştıracak.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

ASTON VILLA FENERBAHÇE TRT 1 NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, TRT 1'e uydu, kablo ve IPTV platformları üzerinden kolayca ulaşabilecek. Maçı internetten takip etmek isteyen futbolseverler ise tabii platformu aracılığıyla TRT 1 canlı yayınını izleyebilecek. tabii, web sitesinin yanı sıra mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar için geliştirilen uygulamalar üzerinden de kullanılabiliyor.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1'in platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Filbox: 20. kanal

Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

TRT 1 İNTERNETTEN CANLI İZLENEBİLİR Mİ?

Evet, TRT 1 internet üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor. Kanalın canlı yayınına tabii platformu üzerinden ücretsiz şekilde erişmek mümkün. Ancak yoğun izlenme saatlerinde internet yayınlarında zaman zaman kesinti ya da gecikme yaşanabildiği için istikrarlı bir internet bağlantısı tercih edilmesi ve yayına maç saatinden birkaç dakika önce bağlanılması faydalı olacaktır.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Aston Villa'nın İngiltere'nin Birmingham kentindeki evi Villa Park'ta oynanacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek lig aşamasındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Maçı uydu alıcısı üzerinden izleyecek olanlar, TRT 1'e Türksat 4A uydusundan ücretsiz olarak ulaşabiliyor. TRT 1 HD için güncel frekans bilgileri şöyle:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11794 MHz

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 3/4

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1'i kanal listesinde bulamayan ya da "sinyal yok" uyarısı alan izleyiciler, frekans ayarını birkaç adımda yapabiliyor. Bunun için kumandadan "Menü" tuşuna basılarak "Kurulum" ya da "Uydu Ayarları" bölümüne girilmesi ve "Manuel Kanal Arama" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Uydu olarak Türksat 4A seçildikten sonra frekans alanına 11794, polarizasyon alanına V (Dikey), sembol oranı alanına ise 30000 yazılarak tarama başlatılabiliyor. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi'ni (TKGS) destekleyen cihazlarda ise frekans girmeden otomatik kanal güncellemesi yapmak yeterli oluyor.

SİNYAL YOK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Frekans bilgilerinin doğru girilmesine rağmen görüntü gelmiyorsa, öncelikle uydu alıcısı ile çanak anten arasındaki kablo bağlantılarının kontrol edilmesi öneriliyor. Sorun devam ederse TRT 1'in kanal listesinden silinerek yeniden aranması ya da cihazda tam kanal taraması yapılması çözüm olabiliyor. Maç saatinden önce bu kontrollerin yapılması, karşılaşmanın kesintisiz izlenmesi açısından önem taşıyor.

TRT 1 İNTERNETTEN NASIL CANLI İZLENİR?

Televizyon başında olamayacak futbolseverler, Galatasaray - Barcelona maçını TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden canlı izleyebilecek. Platformun internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla TRT 1'in canlı yayınına telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyon üzerinden ulaşmak mümkün. Kesintisiz bir yayın deneyimi için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor.