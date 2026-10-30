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Bu akşam hangi diziler var? 30 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Bu akşam hangi diziler var? 30 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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30 Ekim 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Günün yayın programını öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 kanallarının güncel yayın akışlarını takip ediyor. “Bugün TV'de ne var?”, “30 Ekim Cuma hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” soruları arama motorlarında öne çıkıyor.

Haftanın son iş gününde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve programların listesini merak ediyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak yapımların isimleri ve başlama saatleri araştırılırken, kanalların cuma gününe özel yayın planları da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 30 Ekim Cuma günü televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in 30 Ekim 2026 Cuma yayın akışı…

30 EKİM 2026 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 Esra Erol’da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Altı Üstü İstanbul

30 EKİM 2026 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Daha 17
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Beyaz’la Joker

30 EKİM 2026 CUMA NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:15 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Yeraltı
  • 15:00 Ömür Usta
  • 17:45 Kumbara
  • 19:00 NOW Ana Haber
  • 20:00 Yeraltı

30 EKİM 2026 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Baba
  • 09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:30 Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15:00 Bahar
  • 18:25 Show Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti

30 EKİM 2026 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Aramızda Kalsın
  • 08:30 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Yerli Dizi Tekrarı

30 EKİM 2026 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 07:40 Kalk Gidelim
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:00 Ana Haber
  • 17:30 Lingo Türkiye
  • 20:00 Taşacak Bu Deniz

30 EKİM 2026 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08:30 Oynat Bakalım
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
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