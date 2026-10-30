Bu akşam hangi diziler var? 30 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Haftanın son iş gününde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve programların listesini merak ediyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak yapımların isimleri ve başlama saatleri araştırılırken, kanalların cuma gününe özel yayın planları da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 30 Ekim Cuma günü televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in 30 Ekim 2026 Cuma yayın akışı…

30 EKİM 2026 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

30 EKİM 2026 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:45 Gelinim Mutfakta

16:45 Daha 17

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Beyaz’la Joker

30 EKİM 2026 CUMA NOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yeraltı

15:00 Ömür Usta

17:45 Kumbara

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yeraltı

30 EKİM 2026 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Buse Varol ile Gelin Evi

15:00 Bahar

18:25 Show Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

30 EKİM 2026 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

08:30 Cansu Canan ile Bugün

10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

30 EKİM 2026 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:40 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:00 Ana Haber

17:30 Lingo Türkiye

20:00 Taşacak Bu Deniz

30 EKİM 2026 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI