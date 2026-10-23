Bu akşam hangi diziler var? 23 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 23 Ekim 2026 Cuma gününe ait yayın programları, hafta sonunda ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve yarışmaların başlangıç saatleri de araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 23 Ekim Cuma Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:45 Gelinim Mutfakta

16:45 Daha 17

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Beyaz'la Joker

23:15 Mandıra Filozofu İstanbul

01:30 Gelinim Mutfakta

03:30 Üç Kız Kardeş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Hayallerinin Peşinde

06:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07:30 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:15 Seksenler

03:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Küçük Deniz Kızı / TV'de İlk / Yabancı Sinema

22:40 Güneşin Doğduğu Yer

01:40 Var Mısın Yok Musun

04:00 A.B.İ.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Buse Varol ile Gelin Evi

15:00 Bahar

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Tehlikeli İhtiyar

01:45 Sevdan Bir Ateş

04:15 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

08:30 Cansu Canan ile Bugün

10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19:00 Star Haber

20:00 Tuzlu Kahve

23:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 Baba Ocağı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Ömür Usta

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yeraltı

17:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 Anne Yarısı

23:00 Halef: Köklerin Çağrısı

01:45 Ömür Usta

04:00 Şevkat Yerimdar

05:00 Yasak Elma

06:00 Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI