Bu akşam hangi diziler var? 23 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
23 Ekim 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışları, gün boyunca ekrana gelecek yapımları takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, yarışma, film ve programlar merak ediliyor. “Bugün TV'de ne var?”, “23 Ekim Cuma hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” soruları öne çıkıyor.
Televizyon kanallarının 23 Ekim 2026 Cuma gününe ait yayın programları, hafta sonunda ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve yarışmaların başlangıç saatleri de araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 23 Ekim Cuma Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Daha 17
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Beyaz'la Joker
- 23:15 Mandıra Filozofu İstanbul
- 01:30 Gelinim Mutfakta
- 03:30 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:43 İstiklal Marşı
- 05:45 Hayallerinin Peşinde
- 06:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 07:30 Kalk Gidelim
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:30 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Taşacak Bu Deniz
- 00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:15 Seksenler
- 03:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Hercai
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Küçük Deniz Kızı / TV'de İlk / Yabancı Sinema
- 22:40 Güneşin Doğduğu Yer
- 01:40 Var Mısın Yok Musun
- 04:00 A.B.İ.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Baba
- 09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Buse Varol ile Gelin Evi
- 15:00 Bahar
- 18:25 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 00:15 Tehlikeli İhtiyar
- 01:45 Sevdan Bir Ateş
- 04:15 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Aramızda Kalsın
- 08:30 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:45 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Tuzlu Kahve
- 23:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
- 00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
- 03:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:00 Baba Ocağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:15 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Ömür Usta
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yeraltı
- 17:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
- 20:00 Anne Yarısı
- 23:00 Halef: Köklerin Çağrısı
- 01:45 Ömür Usta
- 04:00 Şevkat Yerimdar
- 05:00 Yasak Elma
- 06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım / Canlı
- 12:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
- 00:15 MasterChef Türkiye
- 02:30 Gel Konuşalım
- 04:30 Gazete Magazin
- 05:00 Oynat Bakalım