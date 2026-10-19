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Bu akşam hangi diziler var? 19 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Bu akşam hangi diziler var? 19 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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19 Ekim 2026 Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışları, gün boyunca ekrana gelecek yapımları takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, yarışma, film ve programlar merak ediliyor. “Bugün TV'de ne var?”, “19 Ekim Pazartesi hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” soruları öne çıkıyor.

Televizyon kanallarının 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait yayın programları, hafta başında ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve yarışmaların başlangıç saatleri de araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 19 Ekim Pazartesi TV yayın akışı…

ATV

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Altı Üstü İstanbul
  • 16.00 – Esra Erol’da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Altı Üstü İstanbul (17. Bölüm)

KANAL D

  • 07.00 – Küçük Ağa
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 13.45 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Güller ve Günahlar
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Uzak Şehir

NOW TV

  • 07.15 – İlk Bakış
  • 08.00 – Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Anne Yarısı
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Sevdam Karadeniz
  • 17.30 – Kumbara
  • 19.00 – NOW Ana Haber
  • 20.00 – Sevdam Karadeniz

SHOW TV

  • 06.00 – Baba
  • 09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 – Bahar
  • 18.25 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07.00 – Aramızda Kalsın
  • 08.30 – Cansu Canan ile Bugün
  • 10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer Özel
  • 13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 07.15 – Kalk Gidelim
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.30 – Seksenler
  • 14.10 – Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Evlilik Güzeldir

TV8

  • 07.15 – Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.00 – MasterChef Türkiye
  • 16.00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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