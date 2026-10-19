Bu akşam hangi diziler var? 19 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait yayın programları, hafta başında ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve yarışmaların başlangıç saatleri de araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 19 Ekim Pazartesi TV yayın akışı…

ATV

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Altı Üstü İstanbul

16.00 – Esra Erol’da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Altı Üstü İstanbul (17. Bölüm)

KANAL D

07.00 – Küçük Ağa

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

13.45 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Güller ve Günahlar

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Uzak Şehir

NOW TV

07.15 – İlk Bakış

08.00 – Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Anne Yarısı

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Sevdam Karadeniz

17.30 – Kumbara

19.00 – NOW Ana Haber

20.00 – Sevdam Karadeniz

SHOW TV

06.00 – Baba

09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 – Bahar

18.25 – Show Ana Haber

20.00 – Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 – Aramızda Kalsın

08.30 – Cansu Canan ile Bugün

10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer Özel

13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 – Star Haber

20.00 – Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

07.15 – Kalk Gidelim

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.30 – Seksenler

14.10 – Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Evlilik Güzeldir

TV8