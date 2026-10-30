Oruç öldü mü, Taşacak Bu Deniz’de Burak Yörük diziden ayrıldı mı? Oruç Furtuna diziden ayrılıyor mu?

Oruç’un öldüğü dizide henüz açıkça gösterilmedi ve Burak Yörük’ün Taşacak Bu Deniz’den ayrıldığına dair yapım şirketi OGM Pictures, TRT 1 ya da oyuncunun kendisi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Karakterin akıbetinin, bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak 36. bölümde netlik kazanması bekleniyor. İşte Oruç’a ve Burak Yörük’ün dizideki geleceğine dair bilinen tüm ayrıntılar.

ORUÇ ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz’in son bölümünde Oruç Furtuna’nın uçurumdan atılması, karakterin hayatını kaybetmiş olabileceği izlenimini yarattı. Ancak dizide Oruç’un öldüğü açık bir şekilde gösterilmedi. Karakterin akıbeti belirsiz bırakılırken, yayınlanan yeni bölüm fragmanı da bu belirsizliği daha da artırdı. Oruç’un hayatta kalıp kalmadığına ilişkin kesin yanıtın, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı yayınlanacak 36. bölümde ortaya çıkması bekleniyor.

36. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?

Taşacak Bu Deniz’in 36. bölüm fragmanında Oruç’un kaybı, aileleri derinden sarsıyor. Fragmanda Oruç’un uçurumdan atılmasının yarattığı acı öne çıkarken, olayın gölgesi Adil Koçari’nin üzerine düşüyor ve Adil, bir iftirayla karşı karşıya kalıyor. Oruç’un kaybıyla sarsılan İso’nun acısına Fadime ortak oluyor ve iki düşman sevdalı aynı acıda birleşiyor. Fragmanda Oruç’a hiç yer verilmemesi, karakterin akıbetine ilişkin soru işaretlerini büyüttü. Ayrıca fragmanda Eleni karakterinin de görünmemesi, sosyal medyada izleyicilerin sitemine neden oldu.

BURAK YÖRÜK DİZİDEN AYRILDI MI?

Burak Yörük’ün Taşacak Bu Deniz’den ayrıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yapım şirketi OGM Pictures, yayıncı kanal TRT 1 ve oyuncunun kendisi, ayrılık iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan ayrılık paylaşımları, şu aşamada yalnızca iddia niteliği taşıyor.

ORUÇ FURTUNA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Oruç Furtuna karakterinin diziden çıkarılacağına dair bir senaryo kararı kamuoyuna yansımadı. Fragmanlarda karakterin görünmemesi, hikâyedeki gerilimi artırmaya yönelik bir kurgu tercihi de olabilir. Bu görüntüler, tek başına karakterin öldüğünü ya da oyuncunun diziden ayrıldığını doğrulamıyor.

AYRILIK İDDİALARI İLK KEZ GÜNDEME GELMİYOR

Burak Yörük’ün diziden ayrılacağı iddiaları ilk kez gündeme gelmiyor. Taşacak Bu Deniz’in 5 Haziran’da yayınlanan birinci sezon finalinde Oruç, Koçarili Çakır ile yaşadığı arbede sonucunda vurulmuştu. Fragmanlar ve setten sızan fotoğraflara dayanan spekülasyonlarla o dönem de Oruç’un öleceği ve Burak Yörük’ün diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş, o dönemde bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Nitekim Oruç ağır yaralı olarak kurtulmuş ve Burak Yörük, 2 Ekim 2026’da başlayan ikinci sezonda Oruç Furtuna rolüyle ekrana dönmüştü.

ORUÇ DAHA ÖNCE DE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Oruç Furtuna, dizinin hikâyesinde daha önce de ölüm tehlikesi atlatmıştı. İlk sezon finalinde vurulan karakter, ikinci sezonun başında hayatta olduğu ortaya çıkarak hikâyenin merkezinde yer almaya devam etmişti. Bu durum, izleyicilerin bir kısmının Oruç’un bu kez de hayatta kalabileceğine inanmasına neden oluyor.

ORUÇ FURTUNA KİMDİR?

Oruç Furtuna, Taşacak Bu Deniz’de köye adını veren Furtuna ailesinin bir üyesi. Annesinin Eleni’nin bir Yunan aileye satılmasında rol oynadığını öğrenen Oruç, buna rağmen ailesinin yanında durmayı seçmişti. Karakter, Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki çatışmanın en önemli figürlerinden biri olarak hikâyede kilit bir rol üstleniyor.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995’te İstanbul’un Şişli ilçesinde doğdu. 31 yaşındaki oyuncu, henüz yedi yaşındayken kamera karşısına geçerek oyunculuk kariyerine başladı. Aşk Mantık İntikam dizisindeki Çınar karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Yörük, 2025’ten bu yana Taşacak Bu Deniz’de Oruç Furtuna karakterine hayat veriyor. Burak Yörük, 2021’den bu yana birlikte olduğu şarkıcı ve tasarımcı Tuana Yılmaz ile Eylül 2026’da evlendi. Çift, daha önce “Broadway in İstanbul” adlı müzikalde de birlikte sahneye çıkmıştı.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Taşacak Bu Deniz’in başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer alırken, Burak Yörük ve Ava Yaman da dizinin başrol kadrosunda bulunuyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Dizinin çekimleri, Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Evet. Taşacak Bu Deniz, bu akşam, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de 36. bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Oruç’un akıbetine ve Burak Yörük’ün dizideki geleceğine ilişkin soruların bu bölümde yanıt bulması bekleniyor. Dizi, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de ücretsiz olarak izlenebiliyor.

GÖZLER YENİ BÖLÜMDE

Taşacak Bu Deniz’in hayranları, Oruç Furtuna’nın hayatta olup olmadığını ve Burak Yörük’ün hikâyesinin devam edip etmeyeceğini öğrenmek için bu akşamki yeni bölümü bekliyor. Yapım ekibinden ya da oyuncudan resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.