Galatasaray Barselona maçı spikeri kim, Galatasaray Barselona maçını kim anlatıyor?

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Galatasaray - Barcelona maçını kim anlatıyor sorusu, karşılaşma öncesinde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Avrupa futbolunun en büyük sahnelerinden birinde oynanacak mücadelede mikrofonun başına geçecek isim ve ona eşlik edecek yorumcular, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçının spikeri kim, maçı hangi isimler yorumlayacak? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV RANDEVU BU AKŞAM

Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Avrupa futbolunun devlerinden Barcelona'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarların uzun süredir beklediği dev karşılaşma, şifresiz olarak milyonlarca futbolsevere ulaşacak. İşte Galatasaray - Barcelona maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Galatasaray - Barcelona karşılaşması, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki ilk galibiyetini Katalan devi karşısında almayı hedefliyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk düdük, Avrupa'nın dört bir yanındaki diğer karşılaşmalarla eş zamanlı olarak çalacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Barcelona karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu dev randevuyu herhangi bir abonelik gerektirmeden takip edebilecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Kanal ayrıca Digiturk'te 23, D-Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanalda yer alıyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon başında izleme imkânı olmayan futbolseverler, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek. Platformun internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla maç kesintisiz olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Kısa süre önce zemini tamamen yenilenen stadyum, coşkulu taraftar desteğiyle Barcelona'yı zorlu bir atmosferde karşılamaya hazırlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. Dördüncü hakem Fabio Maresca olurken, VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Aleandro Di Paolo görev alacak.

İKİ TAKIM DA FARKLI RUH HALİYLE SAHADA

Şampiyonlar Ligi'ne Sporting Lizbon deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle başlayan Galatasaray, hafta sonu Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek moral buldu. Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti ve LaLiga'da 8 maçta 8 galibiyetle liderlik koltuğunda bulunuyor.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo forma giyemeyecek. Barcelona'da ise Raphinha, Roony Bardghji ve Andreas Christensen kafilede yer almazken, uzun süredir sahalardan uzak kalan Frenkie de Jong'un da oynaması beklenmiyor.

GALATASARAY BARSELONA MAÇI SPİKERİ KİM?

TRT 1'de yayınlanacak dev karşılaşmanın anlatımını Özkan Öztürk yapacak. Maç öncesi ve sonrasındaki röportajlarda ise Cankat Koç mikrofonu devralacak.