HEA hangi takım, HEA açılımı ne, HEA hangi ülkenin takımı?

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Skor tabelasında görülen HEA kısaltması, Trabzonspor’un bu akşamki rakibi olan İskoçya ekibi Hearts’ı ifade ediyor. Yayıncı kuruluşlar, takım isimlerini ekranda sade bir şekilde gösterebilmek için genellikle üç harfli kısaltmalar kullanıyor. İşte HEA kısaltmasının anlamı ve Hearts hakkında merak edilenler.

HEA HANGİ TAKIM?

HEA, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’un köklü futbol kulübü Hearts’ın kısaltması. UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında Trabzonspor’a konuk olan İskoç temsilcisi, maç yayınlarında ve skor tabelalarında bu üç harfle gösteriliyor.

HEA AÇILIMI NE?

HEA, kulübün kısaca kullanılan adı olan “Hearts” kelimesinin ilk üç harfinden oluşuyor. Kulübün tam adı ise Heart of Midlothian Football Club. Takım, futbol dünyasında daha çok kısa adı Hearts ile biliniyor.

HEARTS ADINI NEREDEN ALIYOR?

Kulübün adı, İskoç yazar Sir Walter Scott’un aynı adı taşıyan ünlü romanı “The Heart of Midlothian”a dayanıyor. Bu ad, Edinburgh’un tarihi bölgesi Midlothian ile de bağlantılı. Kulübün kurucularının, romandan adını alan ve şehirde sevilen bir dans salonundan esinlenerek bu ismi seçtiği biliniyor.

HEARTS NASIL BİR TAKIM?

1874 yılında kurulan Hearts, İskoçya’nın en köklü futbol kulüplerinden biri. Bordo renkli formasıyla tanınan kulüp, iç saha maçlarını Edinburgh’daki Tynecastle Park’ta oynuyor. İskoçya liginde dört kez şampiyonluk yaşayan Hearts, şehir rakibi Hibernian ile oynadığı Edinburgh derbisiyle de biliniyor.

TS HANGİ TAKIM?

Aynı skor tabelasında yer alan TS ise Trabzonspor’un kısaltması. Bordo-mavili ekip, Türk futbolunda uzun yıllardır bu kısaltmayla anılıyor.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması bu akşam saat 19.45’te Papara Park’ta başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor; maçı internetten izlemek isteyenler ise tabii platformunu kullanabiliyor.

MAÇ YAYINLARINDA NEDEN KISALTMA KULLANILIYOR?

Futbol yayınlarında ekranın küçük bir bölümünde skor ve dakika bilgisi gösterildiği için takım isimleri kısaltılarak yazılıyor. Bu kısaltmalar çoğunlukla kulüp adının ilk üç harfinden ya da yaygın olarak kullanılan kısa adından oluşuyor.