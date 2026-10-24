Deniz Baysal boşandı mı, evli mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Deniz Baysal, Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile 25 Eylül 2026’da boşandı. 2019’da Çeşme’de evlenen çift, İstanbul’da görülen duruşmada anlaşarak tek celsede boşanarak yaklaşık yedi yıllık evliliklerini sona erdirdi. Böylece Deniz Baysal, şu an evli değil. İşte Deniz Baysal ile Barış Yurtçu’nun boşanma sürecine dair bilinenler.

DENİZ BAYSAL BOŞANDI MI?

Evet. Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, 25 Eylül 2026 Cuma günü İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada boşandı. Basına yansıyan bilgilere göre yaklaşık 10 dakika süren duruşmaya iki taraf da avukatlarıyla birlikte katıldı. Çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

DENİZ BAYSAL EVLİ Mİ?

Hayır. Barış Yurtçu ile evliliği Eylül 2026’da sona eren Deniz Baysal, şu an evli değil. Oyuncunun boşanmanın ardından yeni bir ilişkiye başladığına dair kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor.

BOŞANMA DAVASINI KİM AÇTI?

Basına yansıyan bilgilere göre boşanma davasını Deniz Baysal açtı. Oyuncunun Temmuz 2026’da İstanbul Adliyesi’ne başvurarak evliliğini sonlandırmak istediği aktarıldı. İlk aşamada Barış Yurtçu’nun boşanmak istemediği ve davanın çekişmeli görüleceği öne sürülmüştü. Ancak taraflar, duruşma öncesinde anlaşmaya vararak süreci anlaşmalı boşanmayla tamamladı.

DENİZ BAYSAL VE BARIŞ YURTÇU KAÇ YIL EVLİ KALDI?

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu’nun aşkı 2016’da başladı. Çift, Kasım 2018’de nişanlandı ve 2019’da Çeşme’de düzenlenen törenle evlendi. Yaklaşık yedi yıl süren evlilik, Eylül 2026’da sona erdi. İlişkilerinin başlangıcıyla birlikte ikili yaklaşık 10 yıl birlikte kaldı.

BOŞANMANIN ARDINDAN İLK AÇIKLAMA

Boşanma haberlerinin ardından ilk açıklama, Barış Yurtçu’nun babası Ufuk Yurtçu’dan geldi. Ufuk Yurtçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğlunun Deniz Baysal’dan tek celsede boşandığını duyurdu. Deniz Baysal ise boşanmanın ardından sosyal medya hesabındaki “Yurtçu” soyadını kaldırdı ve eski eşiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildi.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 doğumlu Türk oyuncu ve model. 35 yaşındaki oyuncu, televizyonda canlandırdığı güçlü kadın karakterleriyle tanınıyor. Baysal, 2025’ten bu yana TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Ulaş Tuna Astepe ile başrolü paylaşıyor ve dizide Esme karakterine hayat veriyor.