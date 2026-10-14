Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, Galatasaray Aston Villa maçı nerede oynanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın tarihi ve yeri belli oldu.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki beşinci maçı olacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İstanbul'da oynanacak. Maçın sahnesi, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park olacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yayın programlarına göre karşılaşmanın TRT 1'den canlı olarak ekrana gelmesi bekleniyor. Yayın bilgisi maç tarihine yaklaşıldığında resmi olarak netleşecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Aston Villa maçı öncesinde Galatasaray'ı yoğun bir Avrupa takvimi bekliyor. Sarı-kırmızılılar 21 Ekim'de Lille deplasmanına gidecek, 3 Kasım'da ise Stuttgart'ı ağırlayacak. Aston Villa maçının ardından 8 Aralık'ta AEK deplasmanı, 19 Ocak'ta Feyenoord ile iç saha maçı ve 27 Ocak'ta PSG deplasmanı takımı bekleyen diğer karşılaşmalar olacak.

ASTON VILLA SEZONA SIKINTILI BAŞLADI

Unai Emery yönetimindeki İngiliz ekibi, Premier Lig'de beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Villa Park'ta Nottingham Forest'a 2-1 yenilen Aston Villa, ligin ilk dört haftasını yalnızca 1 puanla tamamlamıştı. Aston Villa'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarıyla ikinci randevusu olacak; İngiliz ekibi aynı turnuvada Fenerbahçe ile de eşleşmişti.