Haberler

Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, Galatasaray Aston Villa maçı nerede oynanacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, Galatasaray Aston Villa maçı nerede oynanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Aston Villa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Karşılaşma 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te TRT 1'den canlı yayınlanacak. Aston Villa sezon başlangıcında sıkıntılı günler geçiriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın tarihi ve yeri belli oldu.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki beşinci maçı olacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İstanbul'da oynanacak. Maçın sahnesi, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park olacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yayın programlarına göre karşılaşmanın TRT 1'den canlı olarak ekrana gelmesi bekleniyor. Yayın bilgisi maç tarihine yaklaşıldığında resmi olarak netleşecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Aston Villa maçı öncesinde Galatasaray'ı yoğun bir Avrupa takvimi bekliyor. Sarı-kırmızılılar 21 Ekim'de Lille deplasmanına gidecek, 3 Kasım'da ise Stuttgart'ı ağırlayacak. Aston Villa maçının ardından 8 Aralık'ta AEK deplasmanı, 19 Ocak'ta Feyenoord ile iç saha maçı ve 27 Ocak'ta PSG deplasmanı takımı bekleyen diğer karşılaşmalar olacak.

ASTON VILLA SEZONA SIKINTILI BAŞLADI

Unai Emery yönetimindeki İngiliz ekibi, Premier Lig'de beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Villa Park'ta Nottingham Forest'a 2-1 yenilen Aston Villa, ligin ilk dört haftasını yalnızca 1 puanla tamamlamıştı. Aston Villa'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarıyla ikinci randevusu olacak; İngiliz ekibi aynı turnuvada Fenerbahçe ile de eşleşmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Trafikte gördüğü manzara kadın sürücüye korku dolu anlar yaşattı

Trafikte gördüğü manzara kadın sürücüye dehşeti yaşattı
Mikrofonu unuttular! Gelinin 'Alnımdan öpeceksin' uyarısına damadın yanıtı bomba

Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
Netanyahu'nun son kuklası! Ülkenin Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliği 46 yıl sonra Kudüs'e taşındı

İsrail'in kuklası olan son ülke! Lideri bağlılığını böyle ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı

İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Radara da yansıdı
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca

Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi

Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltında

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı da gözaltında
Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son kez sahneye çıkmak istiyordu

Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son isteğini gerçekleştiremedi
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

Ne gündü ama! Yağmur megakente kabus gibi çöktü

555 karatlık siyah elmasın sahibi 'Balina James' şimdi hapiste! Milyon dolarlık servete uzanan hikaye

555 karatlık siyah elmasın sahibi "Balina James" şimdi hapiste