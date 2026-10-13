TRT 1 internetten nasıl izlenir, TRT 1 telefondan, akıllı TV'den online nasıl izlenir?

TRT 1 telefondan, akıllı TV'den online nasıl izlenir? Dijital yayıncılığın yaygınlaşmasıyla birlikte TRT 1'in dizilerini, programlarını ve büyük spor organizasyonlarını farklı cihazlar üzerinden takip etmek her zamankinden daha kolay hale geldi. Hangi uygulamanın kullanılacağı, üyelik gerekip gerekmediği ve kesintisiz bir yayın için nelere dikkat edilmesi gerektiği ise izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, TRT 1 telefondan, bilgisayardan ve akıllı televizyondan nasıl canlı izlenir? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

TRT 1 İNTERNETTEN NASIL İZLENİR? TRT 1 TELEFONDAN, AKILLI TV'DEN ONLINE NASIL İZLENİR?

TRT 1 internetten nasıl izlenir, telefondan ve akıllı TV'den online nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu akşam Barcelona'yı ağırlayacağı dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Evinde uydu alıcısı bulunmayan ya da maç saatinde televizyon başında olamayacak izleyiciler ise TRT 1'in canlı yayınına internet üzerinden nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. İşte TRT 1'i farklı cihazlardan online izlemenin yolları...

TRT 1 İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

TRT 1'i internet üzerinden izlemenin en pratik yolu, TRT'nin dijital yayın platformu tabii'yi kullanmak. Platform, TRT 1 başta olmak üzere TRT kanallarının canlı yayınlarını ücretsiz olarak sunuyor. Bunun yanı sıra TRT 1'in resmi internet sitesinde yer alan canlı izle bölümü üzerinden de kanalın yayınına ulaşmak mümkün.

TRT 1 TELEFONDAN NASIL İZLENİR?

TRT 1'i akıllı telefon ya da tablet üzerinden izlemek isteyenlerin, tabii uygulamasını cihazlarına indirmesi gerekiyor. Uygulama, iOS cihazlar için App Store'dan, Android cihazlar için ise Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama yüklendikten sonra ücretsiz bir üyelik oluşturulması ya da mevcut hesapla giriş yapılması, ardından canlı TV bölümünden TRT 1'in seçilmesi yeterli oluyor.

TRT 1 BİLGİSAYARDAN NASIL İZLENİR?

Bilgisayar ya da dizüstü bilgisayar kullanan izleyiciler, herhangi bir uygulama indirmeden TRT 1'i internet tarayıcısı üzerinden izleyebiliyor. Bunun için tabii'nin resmi internet sitesine girilerek oturum açılması ve canlı TV bölümünden TRT 1'in seçilmesi gerekiyor. TRT 1'in resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümü de bilgisayardan izleme için alternatif bir seçenek sunuyor.

TRT 1 AKILLI TV'DEN NASIL İZLENİR?

Evinde uydu alıcısı ya da anten bağlantısı bulunmayan izleyiciler, TRT 1'i akıllı televizyonları üzerinden internetle izleyebiliyor. Samsung, LG ve Android TV gibi akıllı televizyonlarda ya da Apple TV gibi medya oynatıcılarda tabii uygulaması indirilerek TRT 1'in canlı yayınına ulaşmak mümkün. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra canlı TV kategorisinden TRT 1'i seçmek yeterli oluyor.

EKRAN YANSITMA İLE İZLEME

Akıllı televizyonunda tabii uygulaması bulunmayan izleyiciler, telefon ya da tabletteki yayını televizyona yansıtarak da TRT 1'i büyük ekranda izleyebiliyor. Bunun için telefon ile televizyonun aynı kablosuz ağa bağlı olması ve cihazların ekran yansıtma özelliğini desteklemesi gerekiyor.

DİJİTAL PLATFORM UYGULAMALARI

Turkcell TV+, Vodafone TV gibi dijital platformlara abone olan izleyiciler, bu platformların uygulamalarındaki kanal listesinden de TRT 1'e online olarak ulaşabiliyor. Bu uygulamalar telefon, tablet ve akıllı televizyonlarda kullanılabiliyor.

TRT 1'İ ONLINE İZLEMEK ÜCRETLİ Mİ?

TRT 1'in canlı yayını, tabii ve TRT 1'in resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. tabii'yi kullanmak için yalnızca ücretsiz bir üyelik oluşturmak yeterli oluyor. Dijital platform uygulamaları üzerinden izlemek için ise ilgili platforma abone olunması gerekiyor.

DONMADAN İZLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

TRT 1'i internet üzerinden kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı büyük önem taşıyor. Mobil veri yerine kablosuz ağ kullanılması, mümkünse akıllı televizyonun modeme kabloyla bağlanması ve aynı ağdaki diğer cihazlarda yoğun indirme işlemlerinin durdurulması görüntü kalitesini artırıyor. Uygulamanın güncel sürümünün kullanılması da olası yayın sorunlarının önüne geçiyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BU AKŞAM TRT 1'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Galatasaray - Barcelona karşılaşması, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı tabii üzerinden ücretsiz olarak takip edebilecek.