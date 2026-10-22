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Beşiktaş Crystal Palace maçını kim anlatıyor, Beşiktaş Crystal Palace maçı spikeri kim?

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Beşiktaş Crystal Palace maçını kim anlatıyor, Beşiktaş Crystal Palace maçı spikeri kim?
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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Crystal Palace’ı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde futbolseverlerin merak ettiği konulardan biri de maçın anlatımı oldu. TRT 1 ekranlarından yayınlanacak mücadeleyi izleyecek olanlar, “Beşiktaş Crystal Palace maçını kim anlatıyor?” ve “maçın spikeri kim?” sorularına yanıt arıyor.

Beşiktaş – Crystal Palace maçını anlatacak spiker henüz açıklanmadı. TRT’nin karşılaşmanın anlatım kadrosunu maç saatine yakın netleştirmesi bekleniyor. İşte Beşiktaş – Crystal Palace maçının yayınına dair bilinenler.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İnternetten izlemek isteyenler TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek. Azerbaycan’da ise maç CBC Sport kanalından izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Beşiktaş – Crystal Palace maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak; VAR’da ise Jeroen Manschot görev alacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇININ SPİKERİ KİM?

Beşiktaş - Crystal Palace Necati Telli anlatacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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