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TRT, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yürüyüşü saat 14.00'te canlı yayımlayacak

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TRT, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla televizyon ve radyo kanallarında özel içerikler yayımlayacak. Anıtkabir'deki resmi tören saat 11.00'de yapılacak, TBMM önünden 1. Meclis'e kadar sürecek yürüyüş ise saat 14.00'te TRT 1, TRT Türk ve TRT Avaz'dan canlı aktarılacak.

TRT, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla televizyon ve radyo kanallarında özel içerikler yayımlayacak.

Kutlamalar kapsamında Anıtkabir'deki resmi tören saat 11.00'de, TBMM önünden 1. Meclis'e kadar gerçekleştirilecek yürüyüş ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel" programıyla saat 14.00'te TRT 1, TRT Türk ve TRT Avaz'dan canlı aktarılacak.

TRT 1 ekranlarında gün boyunca "Alişan ile Hayata Gülümse", "Bir Dönüm Noktası-29 Ekim 1923" belgeseli ile "Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programları izleyiciyle buluşacak.

"Cumhuriyetin Mimari Eserleri", "Yüzyılın Birikimi", "Klişe-Cumhuriyet ve Toplumsal Bellek", "Tiyatrovizyon-Yüzyıllık Destan" ile "Tarihin Ruhu" gibi kültür ve tarih odaklı yapımlar TRT 2'de ekrana gelecek.

Tematik kanallar ve radyolarda özel içerikler

TRT Belgesel'de Türkiye'nin havacılık vizyonunu anlatan "Oyunbozan - Hürjet" belgeseli saat 20.30'da, TRT Müzik'te "Başka Sahne" programı saat 21.00'de, TRT Türk'te ise "Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları" belgeseli saat 23.30'da yayımlanacak.

TRT Çocuk ise "Eymen ile Çimen", "Dedektif Reptır", "Ekip: SİBERAY" ve "Pırıl" çizgi dizilerinin bayrama özel bölümlerini ekrana getirecek.

"Geçmişe Bir Bilet", "Genç Takvim" ve yapay zeka destekli animasyonların yer aldığı "Cumhuriyetin İzinde" programları TRT Genç kanalında yer alacak.

TRT radyoları da gün boyunca özel müzik seçkileri, marşlar ve canlı yayınlarla bayram coşkusuna ortak olacak.

Bu kapsamda TRT Türkü'de "THM Radyo Sanatçıları Konseri" saat 20.00'de dinleyicilere ulaştırılacak.

Kaynak: AA
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