Tabii Spor canlı izle! TRT Tabii canlı nereden, nasıl izlenir?

Tabii, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin Türkiye’deki resmi dijital yayıncısı konumunda. Platform üzerinden hem TRT 1 canlı yayınına ulaşmak hem de tabii Spor kanallarında yayınlanan yabancı takımların maçlarını izlemek mümkün. Ancak hangi içeriğe erişebileceğiniz, seçtiğiniz üyelik türüne göre değişiyor. İşte tabii Spor’u canlı izlemenin yolları ve merak edilen tüm detaylar.

TABİİ NEDİR?

Tabii, TRT’nin 2023 yılında hayata geçirdiği dijital yayın platformu. Dizi, film, belgesel ve çocuk içeriklerinin yanı sıra TRT kanallarının canlı yayınlarını da sunan platform, 2024-2025 sezonundan itibaren UEFA organizasyonlarının yayıncılarından biri oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları, TRT 1 ve TRT Spor ile birlikte tabii üzerinden de futbolseverlere ulaştırılıyor.

TABİİ SPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor’u canlı izlemek için tabii’nin resmi internet sitesini ya da mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Platform; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda kullanılabiliyor. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra canlı yayınlar bölümünden TRT 1’i veya ilgili tabii Spor kanalını seçmeniz yeterli. Tabii Spor, Turkcell TV+ kullanıcıları için ayrıca 75 numaralı kanaldan da izlenebiliyor.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Tabii platformunda ücretsiz ve Premium olmak üzere iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Ücretsiz üyelikle TRT 1 ve TRT Spor gibi TRT kanallarının canlı yayınlarını reklamlı olarak izlemek mümkün. Bu sayede Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türk takımlarının TRT 1’den şifresiz yayınlanan maçlarına tabii üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Ancak tabii Spor kanallarında yayınlanan yabancı takımların Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Premium üyelik kapsamında yer alıyor. Premium paketin güncel ücreti, tabii’nin resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor.

TABİİ’YE NASIL ÜYE OLUNUR?

Tabii’ye üye olmak oldukça pratik. Resmi internet sitesine girerek ya da uygulamayı indirerek e-posta adresinizle birkaç adımda ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz. Tabii Spor kanallarındaki maçları izlemek isteyenlerin ise hesap oluşturduktan sonra Premium pakete geçiş yapması gerekiyor.

TABİİ SPOR TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

Tabii, akıllı televizyonlara indirilebilen uygulaması sayesinde televizyon ekranından da izlenebiliyor. Akıllı özelliği olmayan televizyonlarda ise telefon veya bilgisayar ekranını televizyona yansıtarak yayını büyük ekranda takip etmek mümkün.

BU HAFTA HANGİ MAÇLAR TABİİ SPOR’DA?

Şampiyonlar Ligi’nde yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45’te Lille – Galatasaray maçı TRT 1’den şifresiz yayınlanırken, aynı saatteki Como – Manchester United mücadelesi tabii Spor’dan ekrana gelecek. Saat 22.00’de ise Real Madrid – Leipzig tabii Spor 1, Inter – Shakhtar Donetsk tabii Spor 2, Aston Villa – Viking tabii Spor 3, Real Betis – Feyenoord tabii Spor 4, Sporting Lizbon – LASK Linz tabii Spor 5 ve Club Brugge – Lens tabii Spor 6’dan yayınlanacak. Bayern Münih – Arsenal karşılaşması ise tabii Spor kanalında futbolseverlerle buluşacak.

YAYINDA KESİNTİ YAŞAMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Maç saatlerinde platforma aynı anda çok sayıda kullanıcının bağlanması nedeniyle zaman zaman yavaşlama yaşanabiliyor. Yayını daha akıcı izlemek için güçlü bir internet bağlantısı kullanmak, uygulamanın güncel sürümünü tercih etmek ve maç başlamadan önce giriş işlemlerini tamamlamak faydalı olacaktır. Resmi olmayan yayın sitelerinden ise güvenlik riskleri nedeniyle uzak durulması öneriliyor.