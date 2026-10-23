Ava Yaman Türk mü, Ava Yaman aslen nereli?

Merak edilen sorunun yanıtı net: Ava Yaman, Türk bir oyuncu. 19 Kasım 2006’da İstanbul’da dünyaya gelen genç oyuncu, aslen İstanbullu. Dizide canlandırdığı Eleni karakterinin Yunanistan’dan gelmesi tamamen kurgusal bir hikâyeye dayanıyor. İşte Ava Yaman hakkında merak edilenler.

AVA YAMAN TÜRK MÜ?

Evet, Ava Yaman Türk. İstanbul’da doğup büyüyen genç oyuncu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Taşacak Bu Deniz’de canlandırdığı Eleni karakterinin Yunanistan’dan gelmesi ve dizideki kökeninin bu ülkeye dayanması, bazı izleyicilerin oyuncunun da yabancı olduğunu düşünmesine neden oldu. Ancak bu durum yalnızca karakterin hikâyesiyle ilgili.

AVA YAMAN ASLEN NERELİ?

Ava Yaman, aslen İstanbullu. Genç oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçirdi ve oyunculuk eğitimini de bu şehirde aldı. Kariyerine İstanbul’da devam eden Yaman, projelerini de buradan yürütüyor.

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA?

19 Kasım 2006 doğumlu olan Ava Yaman, 19 yaşında. Genç oyuncu, kasım ayında 20 yaşına girecek. Yaklaşık 1.68 boyundaki Yaman, Akrep burcu.

AVA YAMAN KİMDİR?

Ava Yaman, çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk ve müzikle ilgilenen genç bir oyuncu. Kamera önü oyunculuk eğitimi alan Yaman, televizyon kariyerine kısa sürede önemli projelerle adım attı. Genç oyuncu, sesiyle de dikkat çekiyor ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip.

AVA YAMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ava Yaman’ın profesyonel oyunculuk kariyeri 2023’te başladı. Genç oyuncu, ilk olarak Bir Derdim Var dizisinde Özge karakterine hayat verdi ve bu rolle dikkat çekti. 2025’te ise TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Yunanistan’dan Karadeniz’e gerçek annesini aramaya gelen ve iki düşman ailenin arasında kalan Eleni karakteri, Ava Yaman’ı geniş kitlelere tanıttı.

O SES TÜRKİYE SAHNESİNDE DE PARLADI

Ava Yaman, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de beğeni topluyor. Genç oyuncu, O Ses Türkiye’nin 2026 yılbaşı özel programına konuk olmuş ve sahnede seslendirdiği şarkılarla büyük ilgi görmüştü. Yaman’ın programda Hadise ile yaptığı düet, sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu.