Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok, Mehmed: Fetihler Sultanı Fenerbahçe maçından sonra yeni bölümü yayınlanacak mı?

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Merak edilen sorunun cevabı belli oldu: Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam ekrana gelecek, ancak her zamanki saatinde değil. Dizi, Fenerbahçe – Slavia Prag maçının ardından saat 21.30’da yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. İşte TRT 1 yayın akışında yapılan değişikliğin ayrıntıları.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Mehmed: Fetihler Sultanı’nın normal yayın saatinde bu akşam TRT 1 ekranlarında Fenerbahçe – Slavia Prag karşılaşması yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında oynanacak maçın canlı ve şifresiz yayınlanması nedeniyle kanalın akşam kuşağında değişikliğe gidildi. Dizi yayından kaldırılmadı ya da ertelenmedi; yalnızca yayın saati maçın sonrasına kaydırıldı.

FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Evet. Mehmed: Fetihler Sultanı, Fenerbahçe – Slavia Prag maçının tamamlanmasının ardından saat 21.30’da yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. Maçın uzaması gibi durumlarda yayın saatinde küçük kaymalar yaşanabileceği için izleyicilerin akşam TRT 1 yayın akışını takip etmesi öneriliyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Serkan Çayoğlu’nun başrolünü üstlendiği Mehmed: Fetihler Sultanı, her salı akşamı TRT 1’de izleyiciyle buluşuyor. Dizi normal şartlarda saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana geliyor. Fatih Sultan Mehmed’in hayatını ve fetihlerini konu alan yapım, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

DAHA ÖNCE DE MAÇ NEDENİYLE SAATİ DEĞİŞMİŞTİ

Dizinin yayın akışı, TRT 1’in canlı spor yayınları nedeniyle daha önce de birkaç kez değişmişti. Yeni sezonda Fenerbahçe Tarfin – Beşiktaş Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali nedeniyle dizi, maçın ardından saat 21.45’te özetsiz olarak yayınlanmıştı. Geçen sezon ise Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle 10 Mart 2026’da yayınlanmayan bölüm, bir hafta sonra ekrana gelmişti.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Dizinin yeni bölümünü TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Yayını kaçıranlar ise bölümü daha sonra TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyebilir.