Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Slavia Prag ne zaman, saat kaçta?

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Fenerbahçe Slavia Prag ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı netleşti. Sarı-lacivertliler, Aston Villa deplasmanında aldığı 6-0'lık ağır yenilginin ardından taraftarı önünde Avrupa'da ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karşılaşma, TRT 1'in yanı sıra TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek. Fenerbahçe'de eksikler kimler, TRT 1 hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor. Mücadele ayrıca Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport'tan da yayınlanacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın erken saatte oynanan maçları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT 1'e Türksat 4A uydusunun yanı sıra Digiturk'te 23, D-Smart'ta 26, Tivibu'da 22, Kablo TV'de 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii'deki TRT 1 canlı yayınını kullanabiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını oynadığı İstanbul Kadıköy'deki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli taraftarların, Aston Villa yenilgisinin ardından takımlarına destek vermek için tribünleri doldurması bekleniyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALİBİYET ARIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak başladı. Sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 yenildi. İki maçta 1 puanı bulunan Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında turnuvadaki ilk galibiyetini alarak üst tur umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de Marco Asensio, diz kapağının arkasında tespit edilen kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat olacak ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. İspanyol yıldız, Slavia Prag maçında da forma giyemeyecek. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, Aston Villa yenilgisinin ardından nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe, Slavia Prag maçının ardından 4 Kasım'da sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, ardından 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk ve 9 Aralık'ta LASK deplasmanlarına çıkacak. Fenerbahçe, 20 Ocak'ta sahasında Villarreal ile karşılaşacak ve lig aşamasını 27 Ocak'ta Atletico Madrid deplasmanında tamamlayacak.