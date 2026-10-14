Fenerbahçe Aston Villa maçı spikeri kim, Fenerbahçe Aston Villa maçını kim anlatıyor?

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Şampiyonlar Ligi heyecanı Fenerbahçe'nin Villa Park'taki zorlu sınavıyla devam ediyor. Milyonlarca futbolseverin ekran başında izleyeceği karşılaşmada, maçın anlatımını üstlenecek spiker de merak konusu oldu. Fenerbahçe Aston Villa maçının spikeri belli oldu mu, TRT 1'de maçı kim anlatacak? Karşılaşma saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇININ SPİKERİ KİM?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmanın spikerliğini Onur Şahin yapacak

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Mücadele, lig aşamasının ikinci hafta programında yer alıyor.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise tabii platformu aracılığıyla TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1'i uydu, kablo ve IPTV platformlarından izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Filbox: 20. kanal

Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Aston Villa'nın İngiltere'nin Birmingham kentindeki evi Villa Park'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, İngiliz rakibi karşısında organizasyondaki ilk galibiyetini almayı hedeflerken, ilk maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 yenen Aston Villa ise taraftarı önünde ikinci galibiyetinin peşinde.