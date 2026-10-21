Lille Galatasaray maçını kim anlatıyor, Lille Galatasaray maçı spikeri kim?

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Lille – Galatasaray maçının spikeri belli oldu. TRT’nin yayın planına göre karşılaşmayı Galatasaray taraftarlarına Özkan Öztürk anlatacak. İşte Lille – Galatasaray maçının yayınına dair tüm bilgiler.

LİLLE GALATASARAY MAÇININ SPİKERİ KİM?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü maçında oynanacak Lille – Galatasaray karşılaşmasının anlatımını Özkan Öztürk yapacak. TRT 1 ekranlarından yayınlanacak maçta mikrofon, deneyimli spikerde olacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT’nin internet yayını ve dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek. Azerbaycan’da ise maç CBC Sport kanalından ekrana gelecek.

LİLLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Lille – Galatasaray maçını Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic’in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Matej Zunic yapacak; VAR’da ise Matej Jug görev alacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Fransa’nın Villeneuve d’Ascq kentindeki Stade Pierre-Mauroy’da oynanacak.