Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izleme linki var mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 89. Bölüm TRT1 HD izle!

Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu edinen yapımda, başrolü Serkan Çayoğlu üstleniyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle ekrana taşıyan dizi, 89. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yeni bölümde de Fatih’in azmi, stratejileri ve destansı mücadelesi çarpıcı bir şekilde işleniyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet’in hayatını merkeze alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmed’in azmi, askeri dehası ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor. Tarihi olayları sürükleyici bir senaryo ve güçlü oyunculuklarla ekrana taşıyan yapım, hem tarih severler hem de dizi tutkunları tarafından büyük beğeni topluyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Uzun Hasan’ın Karamanoğlu İshak’ı himayesine alması, Osmanlı ile Akkoyunlu’yu artık savaşın eşiğine getirmiştir. Roma ülküsünü ertelemek zorunda kalan Sultan Mehmed, yüzünü şarka çevirmiştir. Ancak iki devlet arasında dökülecek kan, yalnızca Mehmed’in değil, bütün İslam âleminin istikbalini değiştirecektir. Sultan Mehmed, yaklaşan savaşı önleyip Roma yolunu yeniden açabilecek mi? Bu tehlikeli siyasi mücadelede Rum Mehmed Paşa, iki devletin kaderini belirleyebilecek kritik bir vazifeyle Tebriz’e gider. Fakat Akkoyunlu sarayında barışı istemeyenlerin çok daha başka hesapları vardır. Rum Mehmed, kendisini bekleyen tehlikeleri aşabilecek mi? Yoksa sulh ümidi, iki hükümdarı geri dönüşü olmayan bir savaşın içine mi sürükleyecek? Öte yandan Sultan Mehmed’in Şehzade Mustafa hakkında verdiği ağır hüküm, payitahtta beklenmedik bir huzursuzluğa sebep olur. Mustafa’nın arkasında duran yeniçerilerin sadakati, Mehmed’i devlet otoritesini sarsabilecek büyük bir sınavla karşı karşıya bırakır. Şehzadesini cezalandırmak isteyen Mehmed, kendi ordusunda büyüyen bu tehlikeyi nasıl bertaraf edecek? Karaman’da ise Uzun Hasan’ın hamleleri, Süleyman’ın tahtını yeniden tehlikeye atarken Mustafa kendisini giderek büyüyen bir mücadelenin ortasında bulur. Bir yanda devletinin istikbalini korumaya çalışan Mehmed, diğer yanda oğlunun kaderini belirleyecek ağır bir imtihan vardır. Sultan Mehmed, kendisine karşı kurulan hesapları bozabilecek mi? Yoksa Roma yolunu açmak isterken hem devletini hem de hanesini sarsacak yeni bir felaketle mi yüzleşecek?

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

• Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa

• Fikret Kuşkan – Notaras

• Tuba Ünsal – Mara Hatun

• Seçkin Özdemir – Konstantinos

• Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad

• Emine Ün – Halime Hatun

• Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

• Açelya Akkoyun – Hüma Hatun

• Volkan Keskin – Demetrios

• Esila Umut – Eleni

• Bülent Alkış – Şehabeddin

• Ayşegül Günay – Helena Dragas

• Cebrail Esen – Reyhan Ağa

• Tolga Akkaya – Saltuk

• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

• Sinan Albayrak – Zağanos Paşa

• Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan

• Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey

• Recep Çavdar – Saruca Paşa

• Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, hem Türkiye’de hem de yurt dışında farklı mekanlarda çekiliyor. Özellikle İran’daki Nour Cinema City Platosu, büyük savaş sahneleri ve tarihi atmosferin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca Türkiye’de kurulan özel setlerde, Osmanlı döneminin mimarisi ve kostüm detayları titizlikle yeniden canlandırılıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Yapım, tamamen kurguya dayalı bir hikâye değil; gerçek tarihî olaylardan ve karakterlerden ilham alıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemine damga vuran Fatih Sultan Mehmet’in hayatı ve fetihleri, dramatik unsurlarla harmanlanarak ekrana taşınıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed) – Genç yaşta tahta çıkan, vizyoner, stratejik zekâsıyla öne çıkan ve İstanbul’un fethini gerçekleştiren büyük hükümdar.

• Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa) – Devletin istikrarını her şeyin üstünde tutan, deneyimli ve etkili bir veziriazam.

• Tuba Ünsal (Mara Hatun) – Sırp asıllı Hristiyan prenses; Sultan Mehmed’in en önemli destekçilerinden biri.

• Fikret Kuşkan (Notaras) – Bizans’ın Megadük’ü; imparatorluğun gücünü yeniden kazanması için entrikalar kuran zeki bir devlet adamı.

• Seçkin Özdemir (Konstantinos) – Bizans’ın son imparatoru; halkı için mücadele eden, şehrini korumak uğruna her şeyi göze alan cesur lider.