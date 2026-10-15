Kups Trabzonspor maçı hangi kanalda Kups Trabzonspor maçı TRT 1’de mi, Trabzon Avrupa maçı hangi kanalda?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KuPS ile Trabzonspor arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tampere kentindeki Tammelan Stadion stadyumunda gerçekleşecek.
Temsilcimiz Trabzonspor'un Finlandiya deplasmanındaki bu kritik karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol tutkunları, televizyon başında TRT 1 kanalını açarak veya dijital TV platformlarından ilgili kanala erişerek mücadeleyi canlı olarak izleyebilecekler.
KUPS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 19:45
YAYIN KANALI: TRT 1
TRT 1 PLATFORM KANAL NUMARALARI
Digiturk: 23. Kanal
D-Smart: 26. Kanal
Kablo TV: 22. Kanal
Tivibu: 22. Kanal
Turkcell TV+: 21. Kanal
Fil Box: 20. Kanal
TRT 1 YAYIN DETAYLARI
KuPS ile Trabzonspor arasında oynanacak zorlu mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Tammelan Stadion stadyumunun ev sahipliği yapacağı mücadele TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak.
Taraftarlar mücadeleyi uydudan ve kablolu yayın platformlarından Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20. kanallardan izleyebilecekler.