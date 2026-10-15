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Kups Trabzonspor maçı hangi kanalda Kups Trabzonspor maçı TRT 1’de mi, Trabzon Avrupa maçı hangi kanalda?

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Kups Trabzonspor maçı hangi kanalda Kups Trabzonspor maçı TRT 1’de mi, Trabzon Avrupa maçı hangi kanalda?
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KuPS ile Trabzonspor arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tampere kentindeki Tammelan Stadion stadyumunda gerçekleşecek.

Temsilcimiz Trabzonspor'un Finlandiya deplasmanındaki bu kritik karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol tutkunları, televizyon başında TRT 1 kanalını açarak veya dijital TV platformlarından ilgili kanala erişerek mücadeleyi canlı olarak izleyebilecekler.

KUPS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

YAYIN KANALI: TRT 1

TRT 1 PLATFORM KANAL NUMARALARI

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

TRT 1 YAYIN DETAYLARI

KuPS ile Trabzonspor arasında oynanacak zorlu mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Tammelan Stadion stadyumunun ev sahipliği yapacağı mücadele TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

Taraftarlar mücadeleyi uydudan ve kablolu yayın platformlarından Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20. kanallardan izleyebilecekler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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