Kups Trabzonspor maçı hangi kanalda Kups Trabzonspor maçı TRT 1’de mi, Trabzon Avrupa maçı hangi kanalda?

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Temsilcimiz Trabzonspor'un Finlandiya deplasmanındaki bu kritik karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol tutkunları, televizyon başında TRT 1 kanalını açarak veya dijital TV platformlarından ilgili kanala erişerek mücadeleyi canlı olarak izleyebilecekler.

KUPS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

YAYIN KANALI: TRT 1

TRT 1 PLATFORM KANAL NUMARALARI

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

TRT 1 YAYIN DETAYLARI

KuPS ile Trabzonspor arasında oynanacak zorlu mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Tammelan Stadion stadyumunun ev sahipliği yapacağı mücadele TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

Taraftarlar mücadeleyi uydudan ve kablolu yayın platformlarından Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20. kanallardan izleyebilecekler.