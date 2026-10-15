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TRT 1 Canlı izle! Kups Trabzonspor TRT 1 canlı izleme linki var mı?

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TRT 1 Canlı izle! Kups Trabzonspor TRT 1 canlı izleme linki var mı?
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KuPS ile Trabzonspor arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 19.45'te Tammelan Stadion stadyumunda oynanacak.

Mücadeleyi internet üzerinden ve televizyondan canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak, izleyiciler TRT 1 resmi televizyon kanalından veya yayıncı kuruluşun dijital platformlarından maçı canlı olarak takip edebilirler.

KUPS TRABZONSPOR TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

YAYIN KANALI: TRT 1

TRT 1 PLATFORM KANAL NUMARALARI

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

TRT 1 CANLI İZLEME DETAYLARI

Finlandiya'da Tammelan Stadion stadyumunda gerçekleşecek olan KuPS - Trabzonspor maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20. kanallar üzerinden TRT 1 yayınlarına erişebilirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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