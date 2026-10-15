TRT 1 Canlı izle! Kups Trabzonspor TRT 1 canlı izleme linki var mı?

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Mücadeleyi internet üzerinden ve televizyondan canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak, izleyiciler TRT 1 resmi televizyon kanalından veya yayıncı kuruluşun dijital platformlarından maçı canlı olarak takip edebilirler.

KUPS TRABZONSPOR TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

MAÇIN ADI: KuPS - Trabzonspor

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Konferans Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 19:45

YAYIN KANALI: TRT 1

TRT 1 PLATFORM KANAL NUMARALARI

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

TRT 1 CANLI İZLEME DETAYLARI

Finlandiya'da Tammelan Stadion stadyumunda gerçekleşecek olan KuPS - Trabzonspor maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20. kanallar üzerinden TRT 1 yayınlarına erişebilirler.