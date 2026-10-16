Bu akşam hangi diziler var? 16 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
16 Ekim 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışları, gün boyunca ekrana gelecek yapımları takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, yarışma, film ve programlar merak ediliyor. “Bugün TV'de ne var?”, “16 Ekim Cuma hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” soruları öne çıkıyor.
Televizyon kanallarının 16 Ekim 2026 Cuma gününe ait yayın programları, hafta sonu öncesinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar yayınlanacak yapımların yanı sıra, akşam ekranlara gelecek dizi, film ve yarışmaların başlama saatleri de araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 16 Ekim Cuma TV yayın akışı…
ATV
- 07.00 Kahvaltı Haberleri
- 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 Gün Ortası
- 14.00 Mercan Köşk
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Küçük Deniz Kızı
- 22.40 Güneşin Doğduğu Yer
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.45 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Daha 17
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Beyaz’la Joker
NOW TV
- 07.15 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Sevdam Karadeniz
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Ömür Usta
- 17.45 Kumbara
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Ömür Usta
- 22.45 Anne Yarısı
SHOW TV
- 06.00 Siyah Kalp
- 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 Bahar
- 18.25 Show Haber
- 20.00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 08.30 Cansu Canan ile Bugün
- 10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Uncharted: Kayıp Miras
TRT 1
- 07.30 Kalk Gidelim
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.00 Ana Haber
- 17.45 Lingo Türkiye
- 20.00 Taşacak Bu Deniz
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 11.30 MasterChef Türkiye
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye