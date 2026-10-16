Bu akşam hangi diziler var? 16 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Televizyon kanallarının 16 Ekim 2026 Cuma gününe ait yayın programları, hafta sonu öncesinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar yayınlanacak yapımların yanı sıra, akşam ekranlara gelecek dizi, film ve yarışmaların başlama saatleri de araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 16 Ekim Cuma TV yayın akışı…

ATV

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Mercan Köşk

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Küçük Deniz Kızı

22.40 Güneşin Doğduğu Yer

KANAL D

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Daha 17

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz’la Joker

NOW TV

07.15 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Sevdam Karadeniz

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Ömür Usta

17.45 Kumbara

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Ömür Usta

22.45 Anne Yarısı

SHOW TV

06.00 Siyah Kalp

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV

07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Uncharted: Kayıp Miras

TRT 1

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.00 Ana Haber

17.45 Lingo Türkiye

20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8