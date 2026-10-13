Bu akşam hangi diziler var? 13 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Televizyon kanallarının 13 Ekim 2026 Salı gününe ait yayın akışları, yeni günde izleyicilerin takip ettiği konular arasında bulunuyor. Gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, özellikle akşam yayınlanacak dizi, film ve yarışma programlarının saatleri araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 13 Ekim Salı TV yayın akışı…

ATV

- 08.00 Kahvaltı Haberleri

- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

- 13.00 atv Gün Ortası

- 14.00 Altı Üstü İstanbul

- 16.00 Esra Erol'da

- 19.00 atv Ana Haber

- 20.00 Var Mısın Yok Musun?

KANAL D

- 07.00 Küçük Ağa

- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?

- 11.00 Yaprak Dökümü

- 13.45 Gelinim Mutfakta

- 16.45 Daha 17

- 18.30 Kanal D Ana Haber

- 20.00 Haysiyet

NOW TV

- 07.15 İlk Bakış

- 08.00 Çalar Saat

- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

- 12.30 Sevdam Karadeniz

- 13.30 En Hamarat Benim

- 16.30 Anne Yarısı

- 17.30 Kumbara

- 19.00 NOW Ana Haber

- 20.00 Anne Yarısı

SHOW TV

- 06.00 Siyah Kalp

- 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

- 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

- 15.00 Bahar

- 18.25 Show Ana Haber

- 20.00 Sakar Şakir

- 21.45 Sevdan Bir Ateş

STAR TV

- 07.00 Aramızda Kalsın

- 08.30 Cansu Canan ile Bugün

- 10.00 Fazilet Hanım ve Kızları

- 11.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer

- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

- 19.00 Star Haber

- 20.00 Tuzlu Kahve

TRT 1

- 07.30 Kalk Gidelim

- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

- 13.15 Seksenler

- 14.20 Alparslan: Büyük Selçuklu

- 17.45 Lingo Türkiye

- 19.00 Ana Haber

- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

- 22.00 Galatasaray - Barcelona

TV8

- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

- 08.30 Oynat Bakalım

- 09.00 Gel Konuşalım

- 11.30 MasterChef Türkiye

- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

- 20.00 MasterChef Türkiye