Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izleme linki var mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 90. Bölüm TRT1 HD izle!

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Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu edinen yapımda, başrolü Serkan Çayoğlu üstleniyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle ekrana taşıyan dizi, 90. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yeni bölümde de Fatih’in azmi, stratejileri ve destansı mücadelesi çarpıcı bir şekilde işleniyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet’in hayatını merkeze alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmed’in azmi, askeri dehası ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor. Tarihi olayları sürükleyici bir senaryo ve güçlü oyunculuklarla ekrana taşıyan yapım, hem tarih severler hem de dizi tutkunları tarafından büyük beğeni topluyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Uzun Hasan'ın Karamanoğlu İshak'ı himayesine alması, Osmanlı ile Akkoyunlu arasındaki gerilimi giderek artırmaktadır. Roma ülküsünü ertelemek zorunda kalan Sultan Mehmed, yaklaşan savaşı önlemek için son bir hamle yapmaya karar verir. Ancak Tebriz'e uzanan bu tehlikeli siyasi mücadelede, iki hükümdarın da hesaba katmadığı başka planlar vardır.

Mehmed, Uzun Hasan'ı geri adım atmaya zorlayabilecek midir? Yoksa sulh için atılan bu son adım, iki devleti kaçınılmaz bir savaşa mı sürükleyecek?

Öte yandan Sultan Mehmed'in Şehzade Mustafa hakkında verdiği ağır hüküm, payitahtta beklenmedik gelişmelere sebep olur. Oğlunun geleceği ile devletinin istikbali arasında kalan Mehmed, hükümdarlık otoritesini sınayacak yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

Mehmed, kendi hanesinde başlayan ve devletin temellerine kadar uzanabilecek bu krizi nasıl bertaraf edecek? Karaman'da ise Uzun Hasan'ın hamleleri, Süleyman'ın tahtını yeniden tehlikeye atarken Şehzade Mustafa kendisini giderek büyüyen bir mücadelenin ortasında bulur. Tebriz sarayında yürütülen gizli hesaplar ise Osmanlı ile Akkoyunlu arasındaki dengeleri değiştirecek yeni gelişmelere gebedir.

Sultan Mehmed, kendisine karşı kurulan tertipleri bozup Roma yolunu yeniden açabilecek mi? Yoksa iki devletin kaderini değiştirecek büyük bir hesaplaşmanın ilk adımı mı atılacak?

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

• Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa

• Fikret Kuşkan – Notaras

• Tuba Ünsal – Mara Hatun

• Seçkin Özdemir – Konstantinos

• Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad

• Emine Ün – Halime Hatun

• Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

• Açelya Akkoyun – Hüma Hatun

• Volkan Keskin – Demetrios

• Esila Umut – Eleni

• Bülent Alkış – Şehabeddin

• Ayşegül Günay – Helena Dragas

• Cebrail Esen – Reyhan Ağa

• Tolga Akkaya – Saltuk

• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

• Sinan Albayrak – Zağanos Paşa

• Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan

• Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey

• Recep Çavdar – Saruca Paşa

• Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, hem Türkiye’de hem de yurt dışında farklı mekanlarda çekiliyor. Özellikle İran’daki Nour Cinema City Platosu, büyük savaş sahneleri ve tarihi atmosferin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca Türkiye’de kurulan özel setlerde, Osmanlı döneminin mimarisi ve kostüm detayları titizlikle yeniden canlandırılıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Yapım, tamamen kurguya dayalı bir hikâye değil; gerçek tarihî olaylardan ve karakterlerden ilham alıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemine damga vuran Fatih Sultan Mehmet’in hayatı ve fetihleri, dramatik unsurlarla harmanlanarak ekrana taşınıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed) – Genç yaşta tahta çıkan, vizyoner, stratejik zekâsıyla öne çıkan ve İstanbul’un fethini gerçekleştiren büyük hükümdar.

• Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa) – Devletin istikrarını her şeyin üstünde tutan, deneyimli ve etkili bir veziriazam.

• Tuba Ünsal (Mara Hatun) – Sırp asıllı Hristiyan prenses; Sultan Mehmed’in en önemli destekçilerinden biri.

• Fikret Kuşkan (Notaras) – Bizans’ın Megadük’ü; imparatorluğun gücünü yeniden kazanması için entrikalar kuran zeki bir devlet adamı.

• Seçkin Özdemir (Konstantinos) – Bizans’ın son imparatoru; halkı için mücadele eden, şehrini korumak uğruna her şeyi göze alan cesur lider.