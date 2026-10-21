Bu akşam hangi diziler var? 21 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
21 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarının yayın akışları, gün boyunca ekrana gelecek yapımları takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, yarışma, film ve programlar merak ediliyor. “Bugün TV'de ne var?”, “21 Ekim Çarşamba hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” soruları öne çıkıyor.
Televizyon kanallarının 21 Ekim 2026 Çarşamba gününe ait yayın programları, hafta içinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve yarışmaların başlangıç saatleri de araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 21 Ekim Çarşamba TV yayın akışı…
ATV
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Güneşin Doğduğu Yer
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Var Mısın Yok Musun
KANAL D
- 07.00 – Küçük Ağa
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Uzak Şehir
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Uzak Şehir
NOW TV
- 07.15 – İlk Bakış
- 08.30 – Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yeraltı
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Yeraltı
- 17.30 – Kumbara
- 19.00 – NOW Ana Haber
- 20.00 – Yeraltı
SHOW TV
- 06.00 – Baba
- 09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 – Bahar
- 18.25 – Show Ana Haber
- 20.00 – Sevdan Bir Ateş
STAR TV
- 07.00 – Aramızda Kalsın
- 08.30 – Cansu Canan ile Bugün
- 10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 07.30 – Kalk Gidelim
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.20 – Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.30 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 19.45 – Lille - Galatasaray
- 21.55 – Taşacak Bu Deniz
TV8
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 – Oynat Bakalım
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.00 – MasterChef Türkiye
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 – MasterChef Türkiye