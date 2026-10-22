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Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda, Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, Trabzonspor Hearts maçı şifresiz mi?

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Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda, Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, Trabzonspor Hearts maçı şifresiz mi?
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Bordo-mavili taraftarlar için yanıt net: Trabzonspor – Hearts maçı TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Herhangi bir ücretli abonelik gerektirmeden izlenebilecek karşılaşmanın yayın bilgilerini sizin için derledik.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde maçı ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, “ Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor?” ve “maç şifresiz mi yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan’da ise maç İçtimai TV üzerinden izleyicilere ulaştırılacak.

TRABZONSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi maçlarının Türkiye’deki yayıncısı TRT. Bordo-mavililerin Avrupa’daki mücadelesi, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlere ulaştırılıyor.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, maç şifresiz. TRT 1 ücretsiz yayın yapan ulusal bir kanal olduğu için karşılaşmayı izlemek için ücretli bir üyelik gerekmiyor. Ev anteni, uydu alıcısı veya kablo yayını olan herkes mücadeleyi rahatlıkla takip edebilecek.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

Televizyondan izleyemeyecek olanlar, TRT 1 canlı yayınını TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden internetten izleyebilecek. TRT 1 yayını tabii’nin ücretsiz üyeliği kapsamında yer alıyor.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1; Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV’de 22, Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21 ve Fil Box’ta 20 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaraları değişebildiği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Karşılaşma bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te Trabzon’daki Papara Park’ta başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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