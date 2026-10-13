TRT 1 Digitürk kaçıncı kanalda, TRT 1 D Smart, Tivibu, Vofdafone TV, TV Plus kaçıncı kanalda?

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TRT 1 D-Smart, Tivibu, Vodafone TV ve Turkcell TV+'ta kaçıncı kanalda? Dijital platformların kanal listelerinin zaman zaman güncellenmesi nedeniyle izleyiciler, TRT 1'i hızlıca bulabilmek için güncel kanal numaralarını öğrenmek istiyor. Özellikle büyük maç günlerinde bu sorular arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına giriyor. Peki, TRT 1 hangi platformda kaçıncı kanalda yer alıyor, uydu ve internet üzerinden nasıl izlenebiliyor? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

TRT 1 DİGİTURK'TE KAÇINCI KANALDA? TRT 1 D-SMART, TİVİBU, VODAFONE TV VE TV+ KAÇINCI KANALDA?

TRT 1 Digiturk'te kaçıncı kanalda, D-Smart, Tivibu, Vodafone TV ve TV+'ta kaçıncı kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu akşam Barcelona'yı ağırlayacağı dev karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak olması, kanalın dijital platformlardaki yerini yeniden gündeme getirdi. Farklı yayın platformlarını kullanan izleyiciler, maç saatinde vakit kaybetmemek için TRT 1'in güncel kanal numaralarını araştırıyor. İşte TRT 1'in platformlara göre kanal numaraları...

TRT 1 DİGİTURK'TE KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, Digiturk platformunda 23. kanalda yer alıyor. Digiturk aboneleri, kumandalarından 23 numaralı kanala geçerek TRT 1 yayınlarına ulaşabiliyor.

TRT 1 D-SMART'TA KAÇINCI KANALDA?

D-Smart kullanıcıları, TRT 1'i platformun 26. kanalında izleyebiliyor.

TRT 1 TİVİBU'DA KAÇINCI KANALDA?

Tivibu abonelerinin TRT 1'e ulaşmak için 22 numaralı kanalı seçmesi yeterli oluyor.

TRT 1 TV+'TA KAÇINCI KANALDA?

Turkcell'in dijital yayın platformu TV+'ta TRT 1, 21. kanalda bulunuyor.

TRT 1 VODAFONE TV'DE KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, Vodafone TV'nin canlı kanal listesinde yer alıyor. Vodafone TV kullanıcıları, uygulamanın canlı TV bölümündeki kanal listesinden TRT 1'i seçerek yayına ulaşabiliyor. Kanalın Vodafone TV'deki güncel sıra numarası, uygulamanın kanal listesi üzerinden kontrol edilebiliyor.

TRT 1 DİĞER PLATFORMLARDA KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, Kablo TV'de 22, Fil Box'ta ise 20. kanalda yer alıyor. Platformlara göre TRT 1'in kanal numaraları şöyle:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRT 1 UYDUDAN NASIL İZLENİR?

Herhangi bir platforma abone olmayan izleyiciler, TRT 1'i Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz olarak izleyebiliyor. TRT 1 HD için güncel frekans bilgileri şöyle:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11794 MHz

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 3/4

TRT 1 İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

TRT 1'i internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT'nin dijital yayın platformu tabii'yi kullanabiliyor. Platformun mobil uygulaması ve internet sitesi aracılığıyla TRT 1'in canlı yayınına ücretsiz üyelik oluşturarak ulaşmak mümkün.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BU AKŞAM TRT 1'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Galatasaray - Barcelona karşılaşması, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.