Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izleme linki var mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 88. Bölüm TRT1 HD izle!

Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu edinen yapımda, başrolü Serkan Çayoğlu üstleniyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle ekrana taşıyan dizi, 88. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yeni bölümde de Fatih’in azmi, stratejileri ve destansı mücadelesi çarpıcı bir şekilde işleniyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet’in hayatını merkeze alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmed’in azmi, askeri dehası ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor. Tarihi olayları sürükleyici bir senaryo ve güçlü oyunculuklarla ekrana taşıyan yapım, hem tarih severler hem de dizi tutkunları tarafından büyük beğeni topluyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Akkoyunlu ile savaş tehlikesini şimdilik bertaraf eden Sultan Mehmed, yüzünü yeniden Roma’ya çevirir. Ancak doğudaki tehdide karşı ordunun bir kısmını hudutta tutmak zorunda kalması, seferin maliyetini ağırlaştırmıştır. Hazinenin iki cepheyi birden taşıyamayacağının anlaşılması üzerine Sultan Mehmed, Roma ülküsünden vazgeçmeden yeni bir yol bulmak zorundadır. Alınacak ağır tedbir ise Konstantiniyye’de beklenmedik bir huzursuzluğun fitilini ateşleyecektir.

Sultan Mehmed Han, Roma yolunu açmak isterken kendi payitahtında büyüyen bu krizi nasıl çözecek? Bir süredir Akkoyunlu tehdidiyle mücadele eden Osmanlı için şarktan yeni bir tehlike de yükselmektedir. Karaman’da İshak Bey, ağabeyi Süleyman’ı tahttan indirmek için harekete geçerken, Zeno da Osmanlı karşıtı yeni bir ittifakın peşindedir. Sultan Mehmed ise Karaman’daki dengelerin bozulmasına izin vermemekte kararlıdır ve Gedik Ahmed Paşa’yla birlikte Şehzade Mustafa’yı bölgeye gönderir. Fakat Şehzade Mustafa’nın önünde yalnızca siyasi bir mücadele değil, hayatını hedef alan ölümcül bir tuzak da vardır.

Şehzade Mustafa, Karaman’da kurulan tertibi bozup Süleyman’ın tahtını koruyabilecek mi? Öte yandan Şehzade Bayezid ise Roma seferi yolunda çok kritik bir vazifeyi omuzlanırken Tebriz sarayında ise Uzun Hasan kendi hanesinin içinde büyüyen ihanete giderek yaklaşır. Tahrani üzerine kurulan oyunla Uzun Hasan ihaneti açığa çıkarmayı umarken hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştıracak ve gördükleri onu ağır bir sınava itecektir.

Sultan Mehmed’in kurduğu tuzağa kim düşecek?

Uzun Hasan, sarayındaki fitnenin gerçek sahibine ulaşabilecek mi?

İki hükümdarın hakikati bulmak için attığı adımlar, onları yeniden karşı karşıya mı getirecek?