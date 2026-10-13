Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izleme linki var mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 88. Bölüm TRT1 HD izle!

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TRT 1’in sevilen yapımlarından “Mehmed: Fetihler Sultanı”, 88. bölümüyle izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Fatih Sultan Mehmet’in fetihlerle dolu yaşamını konu alan dizi, tarih tutkunlarını ekrana kilitliyor. Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, “Mehmed: Fetihler Sultanı canlı izle” ve “88. bölüm TRT 1 HD izle” gibi aramalarla diziyi takip etmeye devam ediyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu edinen yapımda, başrolü Serkan Çayoğlu üstleniyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle ekrana taşıyan dizi, 88. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yeni bölümde de Fatih’in azmi, stratejileri ve destansı mücadelesi çarpıcı bir şekilde işleniyor.
MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet’in hayatını merkeze alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmed’in azmi, askeri dehası ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor. Tarihi olayları sürükleyici bir senaryo ve güçlü oyunculuklarla ekrana taşıyan yapım, hem tarih severler hem de dizi tutkunları tarafından büyük beğeni topluyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Akkoyunlu ile savaş tehlikesini şimdilik bertaraf eden Sultan Mehmed, yüzünü yeniden Roma’ya çevirir. Ancak doğudaki tehdide karşı ordunun bir kısmını hudutta tutmak zorunda kalması, seferin maliyetini ağırlaştırmıştır. Hazinenin iki cepheyi birden taşıyamayacağının anlaşılması üzerine Sultan Mehmed, Roma ülküsünden vazgeçmeden yeni bir yol bulmak zorundadır. Alınacak ağır tedbir ise Konstantiniyye’de beklenmedik bir huzursuzluğun fitilini ateşleyecektir.
Sultan Mehmed Han, Roma yolunu açmak isterken kendi payitahtında büyüyen bu krizi nasıl çözecek? Bir süredir Akkoyunlu tehdidiyle mücadele eden Osmanlı için şarktan yeni bir tehlike de yükselmektedir. Karaman’da İshak Bey, ağabeyi Süleyman’ı tahttan indirmek için harekete geçerken, Zeno da Osmanlı karşıtı yeni bir ittifakın peşindedir. Sultan Mehmed ise Karaman’daki dengelerin bozulmasına izin vermemekte kararlıdır ve Gedik Ahmed Paşa’yla birlikte Şehzade Mustafa’yı bölgeye gönderir. Fakat Şehzade Mustafa’nın önünde yalnızca siyasi bir mücadele değil, hayatını hedef alan ölümcül bir tuzak da vardır.
Şehzade Mustafa, Karaman’da kurulan tertibi bozup Süleyman’ın tahtını koruyabilecek mi? Öte yandan Şehzade Bayezid ise Roma seferi yolunda çok kritik bir vazifeyi omuzlanırken Tebriz sarayında ise Uzun Hasan kendi hanesinin içinde büyüyen ihanete giderek yaklaşır. Tahrani üzerine kurulan oyunla Uzun Hasan ihaneti açığa çıkarmayı umarken hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştıracak ve gördükleri onu ağır bir sınava itecektir.
Sultan Mehmed’in kurduğu tuzağa kim düşecek?
Uzun Hasan, sarayındaki fitnenin gerçek sahibine ulaşabilecek mi?
İki hükümdarın hakikati bulmak için attığı adımlar, onları yeniden karşı karşıya mı getirecek?
MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU
• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed
• Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa
• Fikret Kuşkan – Notaras
• Tuba Ünsal – Mara Hatun
• Seçkin Özdemir – Konstantinos
• Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad
• Emine Ün – Halime Hatun
• Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey
• Açelya Akkoyun – Hüma Hatun
• Volkan Keskin – Demetrios
• Esila Umut – Eleni
• Bülent Alkış – Şehabeddin
• Ayşegül Günay – Helena Dragas
• Cebrail Esen – Reyhan Ağa
• Tolga Akkaya – Saltuk
• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa
• Sinan Albayrak – Zağanos Paşa
• Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan
• Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey
• Recep Çavdar – Saruca Paşa
• Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan
MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, hem Türkiye’de hem de yurt dışında farklı mekanlarda çekiliyor. Özellikle İran’daki Nour Cinema City Platosu, büyük savaş sahneleri ve tarihi atmosferin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca Türkiye’de kurulan özel setlerde, Osmanlı döneminin mimarisi ve kostüm detayları titizlikle yeniden canlandırılıyor.
MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?
Yapım, tamamen kurguya dayalı bir hikâye değil; gerçek tarihî olaylardan ve karakterlerden ilham alıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemine damga vuran Fatih Sultan Mehmet’in hayatı ve fetihleri, dramatik unsurlarla harmanlanarak ekrana taşınıyor.
MEHMED: FETİHLER SULTANI KARAKTERLER VE ROLLERİ
• Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed) – Genç yaşta tahta çıkan, vizyoner, stratejik zekâsıyla öne çıkan ve İstanbul’un fethini gerçekleştiren büyük hükümdar.
• Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa) – Devletin istikrarını her şeyin üstünde tutan, deneyimli ve etkili bir veziriazam.
• Tuba Ünsal (Mara Hatun) – Sırp asıllı Hristiyan prenses; Sultan Mehmed’in en önemli destekçilerinden biri.
• Fikret Kuşkan (Notaras) – Bizans’ın Megadük’ü; imparatorluğun gücünü yeniden kazanması için entrikalar kuran zeki bir devlet adamı.
• Seçkin Özdemir (Konstantinos) – Bizans’ın son imparatoru; halkı için mücadele eden, şehrini korumak uğruna her şeyi göze alan cesur lider.