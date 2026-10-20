Bu akşam hangi diziler var? 20 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 20 Ekim 2026 Salı gününe ait yayın programları, hafta içinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve yarışmaların başlangıç saatleri de araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 20 Ekim Salı TV yayın akışı…

ATV

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Altı Üstü İstanbul

16.00 – Esra Erol’da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Var Mısın Yok Musun?

KANAL D

07.00 – Küçük Ağa

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

13.45 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Daha

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Uzak Şehir

NOW TV

07.15 – İlk Bakış

08.00 – Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Anne Yarısı

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Anne Yarısı

17.30 – Kumbara

19.00 – NOW Ana Haber

20.00 – Anne Yarısı

SHOW TV

06.00 – Baba

09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 – Bahar

18.25 – Show Ana Haber

20.00 – Sevdan Bir Ateş

STAR TV

07.00 – Aramızda Kalsın

08.30 – Cansu Canan ile Bugün

10.00 – Songül ile Uğur ile Sana Değer

13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 – Star Haber

20.00 – Tuzlu Kahve

TRT 1

07.30 – Kalk Gidelim

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.15 – Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.45 – Fenerbahçe - Slavia Prag

21.30 – Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8