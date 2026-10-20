Bu akşam hangi diziler var? 20 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
20 Ekim 2026 Salı günü televizyon kanallarının yayın akışları, gün boyunca ekrana gelecek yapımları takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, yarışma, film ve programlar merak ediliyor. “Bugün TV'de ne var?”, “20 Ekim Salı hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” soruları öne çıkıyor.
Televizyon kanallarının 20 Ekim 2026 Salı gününe ait yayın programları, hafta içinde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımların yanı sıra, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve yarışmaların başlangıç saatleri de araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 20 Ekim Salı TV yayın akışı…
ATV
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Altı Üstü İstanbul
- 16.00 – Esra Erol’da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Var Mısın Yok Musun?
KANAL D
- 07.00 – Küçük Ağa
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Daha
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Uzak Şehir
NOW TV
- 07.15 – İlk Bakış
- 08.00 – Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Anne Yarısı
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Anne Yarısı
- 17.30 – Kumbara
- 19.00 – NOW Ana Haber
- 20.00 – Anne Yarısı
SHOW TV
- 06.00 – Baba
- 09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 – Bahar
- 18.25 – Show Ana Haber
- 20.00 – Sevdan Bir Ateş
STAR TV
- 07.00 – Aramızda Kalsın
- 08.30 – Cansu Canan ile Bugün
- 10.00 – Songül ile Uğur ile Sana Değer
- 13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Tuzlu Kahve
TRT 1
- 07.30 – Kalk Gidelim
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.15 – Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 19.45 – Fenerbahçe - Slavia Prag
- 21.30 – Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8
- 07.15 – Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 – Oynat Bakalım
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 11.30 – MasterChef Türkiye
- 16.00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 – MasterChef Türkiye