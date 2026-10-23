Burak Yörük diziden ayrılıyor mu, Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u diziden ayrılıyor mu?

Merak edilen sorunun yanıtı şimdilik net: Burak Yörük’ün Taşacak Bu Deniz’den ayrıldığına dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Ne oyuncunun kendisinden ne de yapım şirketinden ayrılığı doğrulayan resmi bir bilgi geldi. Burak Yörük, dizinin ikinci sezonunda da Oruç karakteriyle oyuncu kadrosunda yer almaya devam ediyor. İşte Burak Yörük ve Oruç karakterine dair bilinenler.

BURAK YÖRÜK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Burak Yörük’ün Taşacak Bu Deniz’den ayrılacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerde oyuncunun projeye veda ettiği öne sürülse de bu iddialar resmi kaynaklarca doğrulanmadı. Bu nedenle sosyal medyadaki iddialar ile resmi açıklamalar arasında net bir ayrım yapmak gerekiyor.

ORUÇ KARAKTERİ ÖLÜYOR MU?

Taşacak Bu Deniz’de Oruç karakterinin hikâyeden çıkarılacağını ya da öleceğini doğrulayan resmi bir açıklama da yapılmadı. Dizilerin fragmanlarında karakterlerin hayatının tehlikede olduğu sahnelere yer verilmesi, özellikle yeni bölümler öncesinde “ölüyor mu?” ve “diziden ayrılıyor mu?” aramalarının artmasına neden olabiliyor.

AYRILIK İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

Ayrılık iddiaları ilk olarak dizinin birinci sezon finalinde gündeme gelmişti. 5 Haziran’da yayınlanan sezon finalinde Oruç’un Koçarili Çakır ile yaşanan arbede sırasında vurulduğu sahne, karakterin geleceğine ilişkin soru işaretlerine yol açmıştı. Daha önce de setten paylaşılan bazı kareler ve sosyal medya yorumları üzerine benzer söylentiler yayılmış, gazeteci Birsen Altuntaş bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

BURAK YÖRÜK YENİ SEZONDA VAR MI?

Evet. Taşacak Bu Deniz’in ikinci sezonunun oyuncu kadrosunda Burak Yörük, dizinin başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman ile birlikte yer almaya devam ediyor. Kadroya yeni oyuncuların katılması da Burak Yörük’ün projeden ayrıldığı anlamına gelmiyor.

TAŞACAK BU DENİZ’İN KONUSU NE?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’de yıllardır birbirine düşman olan Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki mücadeleyi konu alıyor. OGM Pictures imzalı dizinin çekimleri Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Dizi, 10 Ekim 2025’ten bu yana TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Erman Yörük, 26 Mayıs 1995’te İstanbul’un Şişli ilçesinde doğdu. 31 yaşındaki oyuncu, Taşacak Bu Deniz’deki Oruç Furtuna rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Burak Yörük, 2021’den bu yana birlikte olduğu şarkıcı ve tasarımcı Tuana Yılmaz ile Eylül 2026’da evlendi.