Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, TRT 1’de mi, Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi?

2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın hakları TRT’de bulunuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçları başta olmak üzere öne çıkan karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanırken, diğer maçlar TRT’nin dijital platformu tabii ve tabii Spor kanalları üzerinden izleyiciyle buluşuyor. İşte Şampiyonlar Ligi yayınlarına dair tüm detaylar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları Türkiye’de TRT ve tabii platformu üzerinden yayınlanıyor. TRT, Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa’nın yayın haklarını 2024-2025 sezonundan itibaren üç sezonluk bir anlaşmayla almıştı. 2026-2027 sezonu, bu anlaşmanın son yılı olarak kayıtlara geçiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TRT 1’DE Mİ?

Şampiyonlar Ligi’nin tüm maçları TRT 1’de yayınlanmıyor. TRT 1, her maç gününde seçilen karşılaşmaları ekrana getiriyor. Türk temsilcilerinin maçları genellikle TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanırken, seçili bazı karşılaşmalar TRT Spor’da da yer alabiliyor. Aynı akşam oynanan diğer Şampiyonlar Ligi maçları ise tabii Spor ve numaralı tabii Spor kanallarından canlı olarak izlenebiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1 ve TRT Spor’dan yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz olarak izlenebiliyor. Bu kanallar ulusal yayın yaptığı için ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platform aracılığıyla herhangi bir ücret ödemeden takip edilebiliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, takımlarının Avrupa maçlarını bu sayede şifresiz izleme imkânı buluyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi maçlarını internet üzerinden izlemek isteyenler için resmi adres tabii platformu. Telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda kullanılabilen tabii üzerinden hem TRT 1 canlı yayınına hem de tabii Spor kanallarında yayınlanan diğer Şampiyonlar Ligi maçlarına ulaşmak mümkün.

BU HAFTA TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fenerbahçe, bugün 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45’te sahasında Slavia Prag’ı konuk ediyor. Galatasaray ise yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü aynı saatte Fransa’da Lille deplasmanına çıkacak. Her iki karşılaşma da TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV ve Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21, Fil Box’ta ise 20 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

DİĞER LİGLER HANGİ KANALDA?

2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig ve Premier Lig beIN Sports’ta, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A ise S Sport’ta yayınlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve UEFA Uluslar Ligi maçları ise ATV ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.