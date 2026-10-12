Bu akşam hangi diziler var? 12 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hafta sonunun ardından televizyon ekranlarında yeni haftanın ilk gününe özel dizi, yarışma, film ve programlar izleyicilerle buluşuyor. 12 Ekim 2026 Pazartesi TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “12 Ekim Pazartesi hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.
Televizyon kanallarının 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayın akışları, yeni haftada ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 12 Ekim Pazartesi TV yayın akışında özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 12 Ekim Pazartesi TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Altı Üstü İstanbul
- 16.00 – Esra Erol’da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Altı Üstü İstanbul
KANAL D
- 07.00 – Küçük Ağa
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Güller ve Günahlar
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Uzak Şehir
NOW TV
- 07.15 – İlk Bakış
- 08.00 – Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yeraltı
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Ömür Usta
- 17.30 – Kumbara
- 19.00 – NOW Ana Haber
- 20.00 – Sevdam Karadeniz
SHOW TV
- 06.00 – Siyah Kalp
- 09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 – Bahar
- 18.25 – Show Ana Haber
- 20.00 – Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 – Aramızda Kalsın
- 08.30 – Cansu Canan ile Bugün
- 10.00 – Fazilet Hanım ve Kızları
- 11.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Neşeli Günler
TRT 1
- 07.15 – Kalk Gidelim
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.30 – Seksenler
- 14.10 – Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Evlilik Güzeldir
TV8
- 07.15 – Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.00 – MasterChef Türkiye
- 16.00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 – MasterChef Türkiye