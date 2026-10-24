Burak Yörük kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u diziden ayrılıyor mu?

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TRT 1'de cuma akşamları yayımlanan Taşacak Bu Deniz'in son bölümü, Burak Yörük'ün canlandırdığı Oruç Furtuna'nın akıbetini belirsiz bıraktı. Bölümdeki bir sahne karakterin öldüğünü düşündürdü; dizi bu konuda henüz bir şey söylemedi.

Yörük, Oruç'u 2025'ten beri oynuyor. Bölümün ardından aramalarda öne çıkan soru da oyuncunun diziye devam edip etmeyeceği oldu.

BURAK YÖRÜK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz'den ayrıldığına dair doğrulanmış bir bilgi yok. Ne oyuncu ne de yapım şirketi ayrılık yönünde bir açıklama yaptı. Yeni sezonun oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman ile birlikte Yörük'ün de adı var.

Oruç'un ölüp ölmediğini dizinin sonraki bölümleri gösterecek. Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle cuma günleri saat 20.00'de TRT 1'de ekrana geliyor.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'de Oruç Furtuna'yı canlandıran oyuncu. Tam adı Burak Erman Yörük. Çocukken bazı televizyon yapımlarında rol aldı, ardından basketbol oynamak için oyunculuğa ara verdi. Birkaç yıl sonra farklı kurumlarda oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu, sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nin gastronomi bölümüne geçti ama üniversiteyi bitirmedi. En çok 4N1K'daki Barış Ozansoy rolüyle bilinir: karakteri 2017'deki ilk filmde, 2018'deki devam filminde ve aynı adlı iki dizide oynadı. 2019'da YouTube'da yayın yapmaya başladı.

BURAK YÖRÜK KAÇ YAŞINDA?

Burak Yörük 31 yaşında. 26 Mayıs 1995'te doğdu.

BURAK YÖRÜK NERELİ?

Burak Yörük İstanbullu. İstanbul'da doğdu, çocukluğu Ümraniye'de geçti.

BURAK YÖRÜK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Burak Yörük çocukken Biz Boşanıyoruz (2004), Perde ve Şeytan (2005) ile Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan'da (2007) oynadı. Yetişkin rollerine 2013'te 20 Dakika'daki Tayfur Solmaz ile başladı, aynı yıl Ben Onu Çok Sevdim'de Aydın Menderes'i canlandırdı.

Sonra Hayat Yolunda (2015), Dayan Yüreğim (2017), 4N1K İlk Aşk (2018) ve 4N1K Yeni Başlangıçlar (2019) geldi. Baraj'da Tarık Yılmaz'ı, Aşk Mantık İntikam'da Çınar Yılmaz'ı, Seversin'de Tolga Tuna'yı oynadı. 2024'te Taş Kağıt Makas'ta Fecir Emirkıran ve Esas Oğlan'da Sunay, 2025'te Sustalı Ceylan'da Ferhat Kanturalı rolündeydi. Aynı yıl Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna katıldı.

BURAK YÖRÜK EVLİ Mİ?

Burak Yörük evli. Tasarımcı ve şarkıcı Tuana Yılmaz ile 2021'den beri birlikteydi. Çiftin aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlendiği 4 Eylül 2026'da ortaya çıktı.