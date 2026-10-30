Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? 30 Ekim Cuma bu akşam Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı?

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Merak edilen sorunun yanıtı net: Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümüyle ekranda. TRT 1’in yayın akışına göre dizi, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Perşembe akşamı Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı dizilerin yayınlanmamasının ardından, cuma akşamı yayın akışı normale dönüyor. İşte Taşacak Bu Deniz’e dair bilinenler.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Evet. Taşacak Bu Deniz, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizinin yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA?

Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de başlayacak. Yayın saatinde son dakika değişikliği olması ihtimaline karşı izleyicilerin TRT 1’in güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.