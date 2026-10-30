Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? 30 Ekim Cuma bu akşam Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu hafta pek çok kanalın yayın akışında değişiklik yapılması, dizi takipçilerinin sevdikleri yapımların ekranda olup olmayacağını araştırmasına neden oldu. TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’i takip eden izleyiciler de “Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı?” ve “yeni bölüm yayınlanacak mı?” sorularına yanıt arıyor.
Merak edilen sorunun yanıtı net: Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümüyle ekranda. TRT 1’in yayın akışına göre dizi, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Perşembe akşamı Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı dizilerin yayınlanmamasının ardından, cuma akşamı yayın akışı normale dönüyor. İşte Taşacak Bu Deniz’e dair bilinenler.
TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?
Evet. Taşacak Bu Deniz, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizinin yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA?
Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de başlayacak. Yayın saatinde son dakika değişikliği olması ihtimaline karşı izleyicilerin TRT 1’in güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.
30 EKİM CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’in 30 Ekim akşamı yayın akışında saat 20.00’de Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü, saat 00.15’te ise Gönül Dağı’nın tekrar bölümü yer alıyor.
TAŞACAK BU DENİZ NE ANLATIYOR?
Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında aşk ile nefretin, geçmiş ile kaderin iç içe geçtiği tutkulu bir hikâyeyi anlatıyor.
TAŞACAK BU DENİZ HANGİ KANALDA?
Taşacak Bu Deniz, her cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, işitme engelli izleyiciler için altyazılı olarak da takip edilebiliyor.
TAŞACAK BU DENİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?
Diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT 1’in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası ya da TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yeni bölümü ücretsiz olarak takip edebilir. Dizinin önceki bölümleri de tabii’de yer alıyor.
İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT
Sosyal medyada “Taşacak Bu Deniz canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılar, çoğunlukla resmi olmayan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi riskler taşıyor. Dizi zaten TRT 1’den şifresiz yayınlandığı için resmi kanalın tercih edilmesi öneriliyor.